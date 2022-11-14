Hızlıca olgunlaştırmanız mümkün! Yeşil muzları hızla olgunlaştırma yöntemi

Muz her yaştan insanın sevdiği tatlı bir meyvedir. Sağlıklı tariflerin aranan lezzeti olan muzun olgun olması tatlının tadı için oldukça önemlidir. Olgun muzlar çok daha yumuşak ve tatlı olmaktadır. Bu da tatlının lezzetini, kıvamını etkilemektedir. Aldığınız yeşil muzları nasıl olgunlaştıracağınızı bilemiyorsanız muzları hızla olgunlaştırma yöntemlerini deneyebilirsiniz.

MUZLARI OLGUNLAŞTIRMAK İÇİN YAPILACAKLAR

TORBAYA KOYUN Muzlarınızı bir torbanın içerisine koyun ve ağzını sıkıca bağlayarak hava almamasını sağlayın ve onları bir köşede olgunlaşmaya bırakın. Birkaç gün içinde renk değişimini göreceksiniz.

ELMADAN YARARLANIN Ek olarak torbanın içerisine bir adet elma atmak meyvelerin olgunlaşmasını sağlayan etilen gazının daha çok üretilmesini sağlayarak muzun olgunlaşmasını hızlandıracak.

FIRINDA BEKLETİN Bu yöntem doğal olgunlaştırma yollarından biraz uzak olsa da muzlara hemen o gün içerisinde ihtiyacınız varsa bu sizin için ideal. Fırınınızı 170-190 dereceye ayarlayın ve fırın tepsinize yeşil muzları dizin. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kabuğunun kahverengileşmesini bekleyin ve fırından çıkararak gün içerisinde tüketin.