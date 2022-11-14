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Hızlıca olgunlaştırmanız mümkün! Yeşil muzları hızla olgunlaştırma yöntemi

14.11.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muz içeriğinde bulunan zengin potasyum ile sağlığımız için çok etkili meyveler arasında bulunmaktadır. Birçok tatlının lezzetine lezzet katan muzun rengi olgunlaşma seviyesini göstermektedir. Yeşil muzlar daha tatsız ve sert oldukları için tatlıda kullanılmazlar. Muzların olgunlaşmanın sağlamak için uygulayabileceğiniz ufak taktikler vardır.

Muz her yaştan insanın sevdiği tatlı bir meyvedir. Sağlıklı tariflerin aranan lezzeti olan muzun olgun olması tatlının tadı için oldukça önemlidir. Olgun muzlar çok daha yumuşak ve tatlı olmaktadır. Bu da tatlının lezzetini, kıvamını etkilemektedir. Aldığınız yeşil muzları nasıl olgunlaştıracağınızı bilemiyorsanız muzları hızla olgunlaştırma yöntemlerini deneyebilirsiniz.

MUZLARI OLGUNLAŞTIRMAK İÇİN YAPILACAKLAR

TORBAYA KOYUN

TORBAYA KOYUN
Muzlarınızı bir torbanın içerisine koyun ve ağzını sıkıca bağlayarak hava almamasını sağlayın ve onları bir köşede olgunlaşmaya bırakın. Birkaç gün içinde renk değişimini göreceksiniz.

ELMADAN YARARLANIN

ELMADAN YARARLANIN
Ek olarak torbanın içerisine bir adet elma atmak meyvelerin olgunlaşmasını sağlayan etilen gazının daha çok üretilmesini sağlayarak muzun olgunlaşmasını hızlandıracak.

FIRINDA BEKLETİN

FIRINDA BEKLETİN
Bu yöntem doğal olgunlaştırma yollarından biraz uzak olsa da muzlara hemen o gün içerisinde ihtiyacınız varsa bu sizin için ideal. Fırınınızı 170-190 dereceye ayarlayın ve fırın tepsinize yeşil muzları dizin. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kabuğunun kahverengileşmesini bekleyin ve fırından çıkararak gün içerisinde tüketin.

KESE KAĞIDININ İÇİNDE TUTUN

KESE KAĞIDININ İÇİNDE TUTUN
Olgunlaşmamış muzları kese kağıdının içerisinde beklemeye bırakırken bir destekçiye ihtiyacınız olacak. Bir adet tam sarı limon! Limonunuzu kese kağıdının içerisine yeşil muzların yanına koyun ve ağzını sıkıca kapatın. Oda sıcaklığında yaklaşık bir hafta bekletin. Limon daha hızlı olgunlaşmasını sağlayacak. Ek olarak muzun olgunlaşma sürecinin mevsime bağlı olarak da değişkenlik gösterebileceğini unutmayın.
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