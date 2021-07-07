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İbrahim Selim kimdir, nereli, kaç yaşında? İbrahim Selim ile Selin Şekerci sevgili mi?

07.07.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Youtube platformunda yaptığı 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı program ile büyük kitlelerce sempati toplayan ünlü oyuncu İbrahim Selim, son zamanlarda aşk iddiaları ile merak uyandırmaya başladı. Programına konuk aldığı meslektaşı Selin Şekerci ile aşk yaşadığı öne sürülen İbrahim Selim'in özel ve kariyer hayatı merak konusu oldu. Peki İbrahim Selim kimdir, Selin Şekerci ile sevgili mi?

Ölümlü Dünya, Şahsiyet, Sınav ve Leyla ile Mecnun gibi başarılı yapımlarda rol alan başarılı oyuncu İbrahim Selim son yıllarda, Youtube platformunda sunduğu program ile izleyicinin dikkatini çekiyor. Öte yandan adı Selin Şekerci ile aşk dedikodularına karışan ünlü oyuncunun hayatı araştırılmaya başladı. Peki İbrahim Selim kimdir, nereli, kaç yaşında? Selin Şekerci İbrahim Selim sevgili mi?

İbrahim Selim kimdir?

Geçtiğimiz haftalarda programına konuk alığı oyuncu Selin Şekerci ile adı aşk dedikodularına karışan İbrahim Selim'in özel ve kariyer hayatı merak ediliyor.

SANAT ALANINA HEP MERAKI VARDI

SANAT ALANINA HEP MERAKI VARDI
5 Ekim 1979 Ankara'da dünyaya gelen olan İbrahim Selim aslen Artvinlidir. Biyoloji bölümünü bitirmesinin ardından sanat alanına yönelerek, Hacettepe Devlet Konservatuvarı’nda eğitim aldı. Daha sonra TRT’deki dizilerde rol almaya başlayan Selim, oyunculuğa ek olarak seslendirme sanatçılığı da yapmıştır.
Ünlü oyuncunun sinemada rol aldığı bazı projeler ise; Sınav, Sis ve Gece, Kusursuzlar, Yok Artık, Rüya, Ölümlü Dünya'dır.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALDI
2000'li başından bu yana birçok başarılı yapımda rol alan Selim, Leyla İle Mecnun, Ulan İstanbul, Poyraz Karayel, Güllerin Savaşı ve Şahsiyet gibi projelerle adından söz ettirmiştir.

ŞİMDİLERDE YOUTUBE'DA

ŞİMDİLERDE YOUTUBE'DA
Başarılı oyuncu son olarak “İbrahim Selim ile Bu Gece” isminde Youtube’da bir program ile izleyici karşısına çıkarak ününe ün katmıştır.
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Anahtar Kelimeler:
Selin Şekerci İbrahim Selim
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