İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada boy attı! "Hangi arada büyümüş"

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız 2011 yılında dünya evine girmişti. Bu evlilikten Elif Ada isminde bir de kızları olan çift 2013 yılında boşandı. Kızları için her fırsatta görüşen ikiliden Ayşegül Yıldız kızıyla zaman zaman pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses şu sırala annesiyle birlikte tatil yapıyor.

Ayşegül Yıldız'ın kızıyla yaptığı son tatil paylaşımları dikkat çekti. Takipçilerinden gelen yorumlar genellikle Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e ne kadar benzediği oluyordu. Ancak son pozlarda herkes Elif Ada'nın boy atmış olduğunu söyledi.

Annesinin boyuna yetişen İbrahim Tatlıses'in kızına "Hangi ara bu kadar büyüdü", "Resmen boy atmış", "Annesinin boyuna gelmiş" yorumları yağdı.