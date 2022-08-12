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İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada boy attı! "Hangi arada büyümüş"

12.08.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses’in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada resmen boy attı. Şu sıralar annesiyle tatilde olan Elif Ada'nın son hali olay oldu. Ayşegül Yıldız kızıyla pozlarını paylaşınca "Hangi ara bu kadar büyüdü", "Resmen boy atmış", "Annesinin boyuna gelmiş" yorumları yağdı.

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız 2011 yılında dünya evine girmişti. Bu evlilikten Elif Ada isminde bir de kızları olan çift 2013 yılında boşandı. Kızları için her fırsatta görüşen ikiliden Ayşegül Yıldız kızıyla zaman zaman pozlarını takipçileriyle paylaşıyor.

İbrahim Tatlıses'in en küçük çocuğu olan Elif Ada Tatlıses annesi Ayşegül Yıldız ile yaşıyor. Sık sık babasının yanına da giden Elif Ada Tatlıses şu sırala annesiyle birlikte tatil yapıyor.

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Ayşegül Yıldız'ın kızıyla yaptığı son tatil paylaşımları dikkat çekti. Takipçilerinden gelen yorumlar genellikle Elif Ada'nın babası İbrahim Tatlıses'e ne kadar benzediği oluyordu. Ancak son pozlarda herkes Elif Ada'nın boy atmış olduğunu söyledi.

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Annesinin boyuna yetişen İbrahim Tatlıses'in kızına "Hangi ara bu kadar büyüdü", "Resmen boy atmış", "Annesinin boyuna gelmiş" yorumları yağdı.

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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
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Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
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