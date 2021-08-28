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İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

28.08.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İclal Aydın'ın yönetmen Kemal Başbuğ ile evliliğinden dünyaya kızı Zeynep Lal Başbuğ şimdilerde 19 yaşında bir genç kız. İclal Aydın'ın gözlerden uzak büyüttüğü kızı Lal ile paylaşımları dikkat çekiyor.

Oyuncu ve yazar İclal Aydın ikinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten dünya gelen kızı Zeynep Lal, şimdi 18 yaşında bir genç kız. Zeynep Lal'i görenler güzelliğini annesinden almış yorumlarında bulundu.

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İkinci evliliğini yönetmen Kemal Başbuğ ile yapan İclal Aydın'ın bu evlilikten Zeynep Lal isimli bir kızı var.

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Gözlerden uzak büyüyen Zeynep Lal, büyüyüp 19 yaşında bir genç kız oldu. Zeynep Lal, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
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"İSMİMDEN BİR PARÇA VERDİM"

İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
Erkan Petekkaya ve oğlu Cano.
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Anahtar Kelimeler:
İclal Aydın Instagram
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