İclal Aydın'ın kızı Zeynep Lal Başbuğ 19 oldu! Güzelliği ile hayran bıraktı

Oyuncu ve yazar İclal Aydın ikinci evliliğini 2002 yılında Kemal Başbuğ ile yapmıştı. Bu evlilikten dünya gelen kızı Zeynep Lal, şimdi 18 yaşında bir genç kız. Zeynep Lal'i görenler güzelliğini annesinden almış yorumlarında bulundu.

İkinci evliliğini yönetmen Kemal Başbuğ ile yapan İclal Aydın'ın bu evlilikten Zeynep Lal isimli bir kızı var.

Gözlerden uzak büyüyen Zeynep Lal, büyüyüp 19 yaşında bir genç kız oldu. Zeynep Lal, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.



"İSMİMDEN BİR PARÇA VERDİM"

İclal Aydın verdiği bir röportajda kızının ismiyle ilgili şunları söylemişti: Kızım da benim bir parçam ve ona ismimden de bir parça verdim.