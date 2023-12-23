İki ayrı günde iki bebek doğurdu! Çift rahimli kadın 'Mucize bebeklerimiz doğdu' diyerek paylaştı

"Hatcher, "UAB'deki ekibimiz inanılmazdı ve daha iyi bir deneyim yaşayamazdık! Tüm doğum hikayesini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum! Şimdi hepimiz evdeyken, birbirimize bağlanmak, iyileşmek ve tatilin tadını çıkarmak için zaman ayıracağız!” ifadelerini kullandı. (DHA)