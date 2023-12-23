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    4. İki ayrı günde iki bebek doğurdu! Çift rahimli kadın 'Mucize bebeklerimiz doğdu' diyerek paylaştı

    İki ayrı günde iki bebek doğurdu! Çift rahimli kadın 'Mucize bebeklerimiz doğdu' diyerek paylaştı

    23.12.2023 15:41 | Son Güncelleme:
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    ABD’de yaşayan Kelsey Hatcher isimli bir kadın, doğuştan çift rahmi olduğunu ve nadir görülen bir hamilelikle her iki rahminde de kız bebek beklediğini açıklamıştı. Hatcher, iki bebeği iki ayrı günde doğurduğunu duyurdu.

    ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan 32 yaşındaki Kelsey Hatcher, Alabama Üniversitesi Birmingham (UAB) Hastanesi'nde 20 saatlik bir doğumun ardından Salı günü birinci, Çarşamba günü de ikinci kızını doğurdu.

    Kesfet

    ABD’DEKİ ÇİFT RAHİMLİ KADIN İKİ GÜNDE İKİ BEBEK DOĞURDU

    Bebeklerin doğumu hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hatcher, “Mucize bebeklerimiz doğdu! İstatistiksel olarak yeterince nadir görüldükleri için kendi doğum günlerinin de olması gerektiğine karar verdiler." ifadelerini kullandı.

    Hatcher, "Roxi Layla 19 Aralık Salı gecesi saat 7:49'da doğdu ve ona kız kardeşi Rebel Laken 20 Aralık Çarşamba sabahı saat 6:09'da katıldı." dedi.

    "Hatcher, "UAB'deki ekibimiz inanılmazdı ve daha iyi bir deneyim yaşayamazdık! Tüm doğum hikayesini sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum! Şimdi hepimiz evdeyken, birbirimize bağlanmak, iyileşmek ve tatilin tadını çıkarmak için zaman ayıracağız!” ifadelerini kullandı. (DHA)

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    Anahtar Kelimeler:
    bebek abd doğum
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