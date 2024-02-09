Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. İki penisle dünyaya gelen adamın cinsellik itirafları çok konuşuldu! Son derece nadir görülüyor: "Kadınlar bana bağımlı"

    İki penisle dünyaya gelen adamın cinsellik itirafları çok konuşuldu! Son derece nadir görülüyor: "Kadınlar bana bağımlı"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.02.2024 11:06 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Los Angeles'ta iki penisle doğan bir kamyon şoförü, alışılmadık cinsel hayatı hakkınd akonuştu. İsmi yalnızca Tank olarak açıklanan adamın itirafları kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Birçok sevgilisinin iki cinsel organa sahip olması nedeniyle heyecanlandığını söyleyen Tank, "Kadınlar bana bağımlı" dedi.

    İsmi yalnızca Tank olarak tanımlanan adam, bir erkeğin iki penisle doğduğu genetik bir anormallik olan diphalliadan muzdaripti. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre , bu durum inanılmaz derecede nadirdir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1000'den az erkek çocuğunu etkilediği tahmin edilmektedir. Son derece nadir durumu hakkında konuşan Tank'ın sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.

    Kesfet

    Soft White Underbelly ile yaptığı röportajda Tank, 12 yaşındayken kasıtsız adam öldürme suçundan hüküm giydikten sonra çocuk ıslahevine gönderildiğini açıkladı. 24 yaşında ıslahevinden çıkana kadar bakire olduğunu belirten Tank, "Kadınlara iki cinsel organım olduğunu söylediğimde bana inanmadılar. Gördüklerinde uzun bir süre duruma anlam vermeye çalışıyorlardı" dedi.
    Yalnızca bir penisiyle seks yapmanın zor olduğunu, iki penisin kullanımının ise çoğu sevgilisi için acı verici olduğunu iddia eden Tank, "Ameliyat olmaya karar verdim. Bazı kadınlara zarar verdiğimi hissediyordum. Bu sıradışı durumdan vazgeçmek de istemedim sonrasında" diye konuştu.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    penis cinsel organ
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Baltayla başını parçalamıştı! 'Sarkıntılık' iddiası...

    Baltayla başını parçalamıştı! 'Sarkıntılık' iddiası...

    SGK'dan yeni adım: Devlet 105 bin iş yeri ile 700 bin kişinin peşinde!

    SGK'dan yeni adım: Devlet 105 bin iş yeri ile 700 bin kişinin peşinde!

    İki personelin tecavüzünü anlattılar! 'İçecekle bizi uyuşturdu'

    İki personelin tecavüzünü anlattılar! 'İçecekle bizi uyuşturdu'

    Pencerenin önünde mastürbasyon yaptı! Böyle yakalandı

    Pencerenin önünde mastürbasyon yaptı! Böyle yakalandı

    Kocasına yatak odası dansını paylaştı! Tepki çekti

    Kocasına yatak odası dansını paylaştı! Tepki çekti

    İki penisle doğdu! Olay cinsel itiraflar: 'Kadınlar bana bağımlı'

    İki penisle doğdu! Olay cinsel itiraflar: 'Kadınlar bana bağımlı'

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    Bot, mont, polar... İndirimleri keşfedin, Columbia kalitesiyle tanışın

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.