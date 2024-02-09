İki penisle dünyaya gelen adamın cinsellik itirafları çok konuşuldu! Son derece nadir görülüyor: "Kadınlar bana bağımlı"

İsmi yalnızca Tank olarak tanımlanan adam, bir erkeğin iki penisle doğduğu genetik bir anormallik olan diphalliadan muzdaripti. Ulusal Sağlık Enstitüleri'ne göre , bu durum inanılmaz derecede nadirdir ve Amerika Birleşik Devletleri'nde 1000'den az erkek çocuğunu etkilediği tahmin edilmektedir. Son derece nadir durumu hakkında konuşan Tank'ın sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti.



Soft White Underbelly ile yaptığı röportajda Tank, 12 yaşındayken kasıtsız adam öldürme suçundan hüküm giydikten sonra çocuk ıslahevine gönderildiğini açıkladı. 24 yaşında ıslahevinden çıkana kadar bakire olduğunu belirten Tank, "Kadınlara iki cinsel organım olduğunu söylediğimde bana inanmadılar. Gördüklerinde uzun bir süre duruma anlam vermeye çalışıyorlardı" dedi.