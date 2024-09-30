İnci Taneleri'nin Dilber'i tatile doymadı! Hazar Ergüçlü bikinili pozlarıyla bakana bir daha baktırdı

MYNET- Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Hazar Ergüçlü sezonun yorgunluğunu iyice attı.