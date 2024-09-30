İnci Taneleri'nin Dilber'i tatile doymadı! Hazar Ergüçlü bikinili pozlarıyla bakana bir daha baktırdı

MYNET- Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Hazar Ergüçlü sezonun yorgunluğunu iyice attı.
TATİL KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI
Yaz sezonu boyunca tatilden tatile koşan Ergüçlü son olarak yine tatil karelerini paylaştı. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Hazar Ergüçlü'nün pozlarına; 'çok güzelsin', 'Dilber'i bekliyoruz', 'harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.
2011'de Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.
2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakterini canlandırdı.