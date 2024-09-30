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  4. İnci Taneleri'nin Dilber'i tatile doymadı! Hazar Ergüçlü bikinili pozlarıyla bakana bir daha baktırdı

İnci Taneleri'nin Dilber'i tatile doymadı! Hazar Ergüçlü bikinili pozlarıyla bakana bir daha baktırdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.09.2024 12:00
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Yılmaz Erdoğan'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri dizisinde hayat verdiği 'Dilber' karakteri ile büyük bir çıkış yakalayan Hazar Ergüçlü yeni sezon öncesi tatilden tatile koştu. Yaz boyunca tatil kareleriyle adından söz ettiren Ergüçlü bu defa bikinili pozlarıyla beğeni topladı.

MYNET- Kuzey Güney, Medcezir, Yüksek Sosyete, Alev Alev, Hayat Bugün ve şimdilerde ise İnci Taneleri dizisindeki 'Dilber' karakteri ile izleyicisinin karşısına çıkan Hazar Ergüçlü sezonun yorgunluğunu iyice attı.

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TATİL KARELERİNE BEĞENİ YAĞDI

Yaz sezonu boyunca tatilden tatile koşan Ergüçlü son olarak yine tatil karelerini paylaştı. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken ünlü ismin peş peşe paylaştığı pozlarına beğeni ve yorum yağdı.
Hazar Ergüçlü'nün pozlarına; 'çok güzelsin', 'Dilber'i bekliyoruz', 'harika görünüyorsun', 'sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.
2011'de Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı "Simay Canay" karakteri ile televizyonda görünmeye başladı.
2013-2015 yılları arasında Star TV'de yayımlanan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak "Eylül Buluter" karakterini canlandırdı.
Anahtar Kelimeler:
Hazar Ergüçlü İnci Taneleri
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