İngiltere’de yılın en sıcak günü yaşandı! Güneşi görenler plajlara koştu, kalabalık herkesi şaşırttı

İngiltere’de meteoroloji uzmanları Haziran ayı için “olağandışı” sıcaklıkların ülke genelinde etkili olacağına ilişki uyarılarını yeniledi. Met Office, Haziran ayı için "olağandışı" sıcaklıkların İngiltere'nin güney yarısındaki yüksek basıncın ve İngiltere ile Avrupa'ya sıcak hava getiren güneybatı hava akışının bir sonucu olduğunu söyledi.

Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, "Güney İngiltere'de açık gökyüzü ve oldukça kuru zemin koşullarımız var. Ayrıca, büyük sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın güneyinden özellikle de İberya'dan daha sıcak havalar geliyor. Bu da cuma göreceğimiz türde bir artışa yol açıyor." dedi.