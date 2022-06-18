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İngiltere’de yılın en sıcak günü yaşandı! Güneşi görenler plajlara koştu, kalabalık herkesi şaşırttı

18.06.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de sıcaklıkların 32 dereceyi aşmasıyla beraber ülkede yılın en sıcak günü yaşandı. İngiltere’nin güney doğusunda sıcaklıklar 34 dereceye kadar yükselirken, Jamaika ve Maldivler’in bazı bölgelerinde termometreler 34 dereceyi aştı. Sıcak havanının tadını çıkartmak isteyen halk deniz kenarına akın etti.

İngiltere’de meteoroloji uzmanları Haziran ayı için “olağandışı” sıcaklıkların ülke genelinde etkili olacağına ilişki uyarılarını yeniledi. Met Office, Haziran ayı için "olağandışı" sıcaklıkların İngiltere'nin güney yarısındaki yüksek basıncın ve İngiltere ile Avrupa'ya sıcak hava getiren güneybatı hava akışının bir sonucu olduğunu söyledi.

Meteoroloji Ofisi Sözcüsü Grahame Madge, "Güney İngiltere'de açık gökyüzü ve oldukça kuru zemin koşullarımız var. Ayrıca, büyük sıcaklıkların görüldüğü Avrupa'nın güneyinden özellikle de İberya'dan daha sıcak havalar geliyor. Bu da cuma göreceğimiz türde bir artışa yol açıyor." dedi.

YILIN EN SICAK GÜNÜNÜN TADINI ÇIKARTTILAR

İngiltere’de 1976 yılının Haziran ayında  Southampton Mayflower Park'ta ölçülen 35.6 dereceyle ülkenin en sıcak günü olarak kaydedilmişti. Bu yılın en sıcak gününde halk serinlemek için plajlara akın etti.
Güneşli havanının tadını çıkartmak isteyenler Bournemouth sahilinde büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden oldu.
Plajda eğlenenler ortaya samimi görüntüler çıkarttı. Sıcak havada denizde serinlemek isteyenler çocuklar gibi eğlendi.
Hafta sonu sıcaklıkların 15 derece düşmesi beklenirken Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, hava sıcaklıklarından etkilenmemek için halkın alması gereken tedbirler konusunda uyarılarda bulundu.
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Anahtar Kelimeler:
İngiltere
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