İngiltere’nin en yüksek binası The Shard’a yarı çıplak tırmandı! Tam 310 metredeki zirveden selfie attı

İngiltere’de yaşayan Adam Lockwood isimli bir dağcı adrenalin tutkunlarını bile endişelendirecek bir tırmanışa imza atarak ülkenin gündemine yerleşti. Sabah 6.00’dan biraz önce Lockwood İngiltere’nin en yüksek binası olan The Shard’ın önüne geldi. Halat ya da emniyet kemeri olmadan binaya tırmanmaya başlayan Lockwood meraklı bakışların altında zirveye ulaştı. The Sun’da yer alan habere göre, polis, sağlık görevlileri ve itfaiyeciler, onu ikna etmek amacıyla 95 katlı Londra binasına koştu. London Bridge yakınlarındaki bölge, düşme ihtimaline karşı güvenlik çemberine alındı.