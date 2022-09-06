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İngiltere’nin en yüksek binası The Shard’a yarı çıplak tırmandı! Tam 310 metredeki zirveden selfie attı

06.09.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Adam Lockwood isimli bir adam yarı çıplak bir şekilde ülkenin en yüksek binası olan The Shard’a tırmandı. Gökdelene halat veya emniyet kemeri kullanmadan tırmanan adam çevredekilerin şaşkın bakışları altında zirveye ulaştı. 310 metrelik binanın zirvesinde selfie çekerek bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Lockwood, aşağı indiğinde ise tutuklandı.

İngiltere’de yaşayan Adam Lockwood isimli bir dağcı adrenalin tutkunlarını bile endişelendirecek bir tırmanışa imza atarak ülkenin gündemine yerleşti. Sabah 6.00’dan biraz önce Lockwood İngiltere’nin en yüksek binası olan The Shard’ın önüne geldi. Halat ya da emniyet kemeri olmadan binaya tırmanmaya başlayan Lockwood meraklı bakışların altında zirveye ulaştı. The Sun’da yer alan habere göre, polis, sağlık görevlileri ve itfaiyeciler, onu ikna etmek amacıyla 95 katlı Londra binasına koştu. London Bridge yakınlarındaki bölge, düşme ihtimaline karşı güvenlik çemberine alındı.

ZİRVEDEN PAYLAŞTI

Tırmanışını tamamladıktan sonra 310 metrelik binanın zirvesinde üzeri tamamen çıplak bir şekilde çekildiği bir pozunu paylaşan Lockwood sosyal medyanın gündemine oturdu. 21 yaşındaki Lockwood’un sıklıkla bu tarz tırmanışlar yaptığı belirtilirken genç adam, binaya izinsiz girdiği için tutuklandı. Kamuoyunu rahatsız etme şüphesiyle Lockwood’un beraberindeki bir kişi daha gözaltına alındı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İngiltere
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