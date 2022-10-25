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İran’da 50 yılı aşkın süredir banyo yapmayan ‘Dünyanın en kirli adamı’ 94 yaşında hayatını kaybetti

25.10.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran’da yaşayan Amou Haji isimli bir adam hastalanma korkusuyla yarım asrı aşkın bir süredir banyo yapmıyordu. 50 yılı aşkın süredir banyo yapmayan ve tıraş olmayan Haji 94 yaşında hayatını kaybetti.

İran’ın resmi ajansı IRNA’nın haberine göre Fars eyaletinin Feraşbend ilçesine bağlı Dejgah köyünde yaşayan Amou Haji 50 yılı aşkın bir süredir yıkanmıyordu. ‘Dünyanın en kirli adamı’ unvanına sahip olan Haji, 94 yaşındayken Fars eyaletindeki Dejgah köyündeki evinde öldü bulundu. Ajansın aktardığına göre köyde yaşayan bir sakin Haji’nin hastalanma korkusuyla duş almaktan kaçındığını söyledi.

DEFALARCA BANYO YAPTIRMAYI DENEDİLER

İran medya kuruluşlarına göre, 2013 yılında dünyanın en kirli adamının hayatını anlatan The Strange Life of Amou Haji adlı kısa bir belgesel çekildi.
Haji ile aynı köyde yaşayan bir sakin birkaç yıl öncesinde yaşlı adamı banyo yaptırmak için köyün gençlerinin onu yakaladığını ancak girişiminin başarsızılıkla sonuçlandığını söyledi. Aynı zamanda başka bir zamanda yaşlı adamın kendisini yıkamak için akarsuya götürdüklerini fark ettiğinde arabadan atlayarak kaçtığını dile getirdi. Hastalanmaktan korkması nedeniyle yıkanmaktan kaçınan yaşlı adama, köylülerin çabasıyla yıllar sonra banyo yaptırıldı. Ancak birkaç ay sonra hastalanan 94 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

YILLARCA HİÇBİR HASTALIĞA YAKALANMADI

YILLARCA HİÇBİR HASTALIĞA YAKALANMADI
Yaşlı adam hayatını boyunca hiç evlilik yapmadı ve köylülerin kendisi için yaptığı kapısı olmayan bir barakada yaşıyordu. Yiyeceklerini çöplerden bulmasına ve yıllarca banyo yapmamasına rağmen hastalanmayan adam 94 yaşında hayatını kaybetti.
Yaşam tarzıyla dikkatleri üzerine çeken Haji sık sık dünya manşetlerinde kendisine yer buldu. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen adamın ülke ve dünyadaki güncel konulardan insanlardan duyduğu kadarıyla haberdar olduğu da iddia edildi.
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Anahtar Kelimeler:
İran

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