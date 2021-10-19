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  4. İsimlerini değiştiren 8 ülke! Önceki adlarına inanamayacaksınız

İsimlerini değiştiren 8 ülke! Önceki adlarına inanamayacaksınız

19.10.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarihsel süreç içinde ülkeler aslında bir hayli zorlu yollardan geçmek zorunda kaldı. Kimileri savaşlar ve bağımsızlık mücadeleleri verirken kimileri ise hükümet değişimleri ile var oldukları anlardan farklı bir kimliğe büründü. Ülkeler çok çeşitli nedenlerden dolayı isimlerini değiştirmeye karar verdi.

Tarih birçok olay ve var oluş mücadelesini içerisinde barındırıyor. Her ülkenin kendi tarihsel döngüsü olduğunu belirtmekle beraber yaşanılan bu süreçlerin tüm dünyada etkili olduğunu söylemek gerekir. Bu döngü içinde oldukça ilginç olarak bazı ülkeler isimlerini değiştirmeye karar verdi. Bu isim değişikliğinin altında pek çok neden bulunuyor. Sizler için ismini değiştiren ülkeleri araştırdık.

YENİ İSİMLERİNİ SEÇTİLER

ÇEK CUMHURİYETİ- ÇEKYA

ÇEK CUMHURİYETİ- ÇEKYA
20 yıldır tartışılmakta olan bu değişiklik, sonunda 2016 yılının Nisan ayında gerçekleşti. Yetkililer ülkenin telaffuzunun daha kolay olması için böyle bir değişikliğe başvurdu.

GERMAN SOUTH WEST AFRICA- NAMİBİA

GERMAN SOUTH WEST AFRICA- NAMİBİA
Ülke, Almanya’dan bağımsız hale geldiğinde Namibya olarak adlandırıldı. Bir süre sonra Almanca şehir ve bölge isimleri de değiştirildi. Halk, eski isimlere aşina olduğu için bu değişimleri pek hoş karşılamadı.

HOLLAND- THE NETHERLANDS

HOLLAND- THE NETHERLANDS
Bir turizm hamlesi olarak hükümet, 2020 yılının Ocak ayından itibaren Holland yerine The Netherlands isminin kullanılmasına karar verdi. Bu isim değişikliğinin altında ise ülkeyi daha kapsayıcı ve açıklayıcı bir ada ihtiyaç duyma nedeni yatıyor.

IRISH FREE STATE- İRLANDA

IRISH FREE STATE- İRLANDA
1937’de Birleşik Krallık ile tüm bağlarını koparmak isteyen Özgür İrlanda Devleti, adını İrlanda olarak değiştirdi.

MAKEDONYA CUMHURİYETİ- KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ

MAKEDONYA CUMHURİYETİ- KUZEY MAKEDONYA CUMHURİYETİ
Birleşmiş Milletler tarafından 1993 yılında tanınan ülke, Yunanistan'ın itirazı sonucu Birleşmiş Milletler'e "Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti" adıyla üye olabildi. Makedon ve Yunan hükümetleri, Haziran 2018'de ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. 2019 yılında yaşanan bu değişikliğin temel nedeni, NATO’nun bir parçası olmak ve Makedonya isimli bir bölgeye sahip olan komşu ülke Yunanistan’dan ayrılmaktı.
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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Sri Lanka
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