İsimlerini değiştiren 8 ülke! Önceki adlarına inanamayacaksınız

Tarih birçok olay ve var oluş mücadelesini içerisinde barındırıyor. Her ülkenin kendi tarihsel döngüsü olduğunu belirtmekle beraber yaşanılan bu süreçlerin tüm dünyada etkili olduğunu söylemek gerekir. Bu döngü içinde oldukça ilginç olarak bazı ülkeler isimlerini değiştirmeye karar verdi. Bu isim değişikliğinin altında pek çok neden bulunuyor. Sizler için ismini değiştiren ülkeleri araştırdık.

YENİ İSİMLERİNİ SEÇTİLER

ÇEK CUMHURİYETİ- ÇEKYA 20 yıldır tartışılmakta olan bu değişiklik, sonunda 2016 yılının Nisan ayında gerçekleşti. Yetkililer ülkenin telaffuzunun daha kolay olması için böyle bir değişikliğe başvurdu.

GERMAN SOUTH WEST AFRICA- NAMİBİA Ülke, Almanya’dan bağımsız hale geldiğinde Namibya olarak adlandırıldı. Bir süre sonra Almanca şehir ve bölge isimleri de değiştirildi. Halk, eski isimlere aşina olduğu için bu değişimleri pek hoş karşılamadı.

HOLLAND- THE NETHERLANDS Bir turizm hamlesi olarak hükümet, 2020 yılının Ocak ayından itibaren Holland yerine The Netherlands isminin kullanılmasına karar verdi. Bu isim değişikliğinin altında ise ülkeyi daha kapsayıcı ve açıklayıcı bir ada ihtiyaç duyma nedeni yatıyor.

IRISH FREE STATE- İRLANDA 1937’de Birleşik Krallık ile tüm bağlarını koparmak isteyen Özgür İrlanda Devleti, adını İrlanda olarak değiştirdi.