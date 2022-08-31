İspanya'da yağan dolu can aldı: 1 bebek hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı

Son yıllarda görülen en büyük dolu fırtınası olduğu iddia edilen olayda, 1 bebeğin hayatını kaybettiği 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İşte görüntüler:

Dolu yağışı sırasında, La Bisbal d'Emporda kasabasında bir bebek büyük bir buz parçasının çarpması üzerine başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.



Ancak tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği bildirildi.



Ayrıca 29 kişinin yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.



Fırtına nedeniyle bir çok araçta hasar meydana geldiği bildirildi.

