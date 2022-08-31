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İspanya'da yağan dolu can aldı: 1 bebek hayatını kaybederken 29 kişi yaralandı

31.08.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi’ne bağlı Girona’da son yıllarda görülmemiş bir dolu yağışı meydana geldi. Bölgede yaklaşık 10 santimetre çapında dolu yağdı. Tenis topu büyüklüğünde yağan dolu hayatı felç ederken, ölü ve yaralıların olduğu ve maddi hasarlar bulunduğu açıklandı.

Son yıllarda görülen en büyük dolu fırtınası olduğu iddia edilen olayda, 1 bebeğin hayatını kaybettiği 29 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İşte görüntüler:

Dolu yağışı sırasında, La Bisbal d'Emporda kasabasında bir bebek büyük bir buz parçasının çarpması üzerine başından yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ancak tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırıldıktan birkaç saat sonra hayatını kaybettiği bildirildi.
Ayrıca 29 kişinin yaralandığı ve tedavi olmak üzere hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Fırtına nedeniyle bir çok araçta hasar meydana geldiği bildirildi.
Katalonya meteoroloji uzmanları, bunun son 20 yılda görülen en büyük dolu yağışı olduğunu açıkladı.
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Anahtar Kelimeler:
İspanya dolu
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