Yeşilçam'ın akıllara kazınan isimlerinden biri olan Suna Yıldızoğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol aldı ve birçok ünlü isim ile çalıştı. 1980 yapımı komedi türündeki film "Gol Kralı"nda Kemal Sunal ile rol alan Suna Yıldızoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İşte Gol Kralı'nın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali...