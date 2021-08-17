Yeşilçam'ın akıllara kazınan isimlerinden biri olan Suna Yıldızoğlu oyunculuk kariyeri boyunca birçok filmde rol aldı ve birçok ünlü isim ile çalıştı. 1980 yapımı komedi türündeki film "Gol Kralı"nda Kemal Sunal ile rol alan Suna Yıldızoğlu, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlüler arasında yer alıyor. İşte Gol Kralı'nın güzeli Suna Yıldızoğlu'nun son hali...
İŞTE SUNA YILDIZOĞLU'NUN SON HALİ...
Aziz Nesin tarafından yazılan, Kartal Tibet tarafından yönetilen 1980 yapımı komedi filmi Gol Kralı'nda Kemal Sunal, Suzan Avcı, Reha Yurdakul, Hüseyin Kutman, Mürüvvet Sim gibi usta oyuncular yer aldı.
Türk sinemasının sevilen filmleri arasında olan Gol Kralı'nda yer alan bir diğer başarılı oyuncu da Suna Yıldızoğlu idi.
Gol Kralı filminde "Sevim Ferferik" karakterine hayat veren Suna Yıldızoğlu Instagram'dan sık sık paylaşım yapıyor.
Suna Yıldızoğlu Ömrümün Tek Gecesi, Tarzan Rıfkı, Petrol Kralları gibi başarılı projelerde de yer aldı.
Ödüllü oyuncu Yıldızoğlu, 1981'de Altın Orfe Yarışmasında Jüri Özel Ödülü, 1996'da 18. SİYAD Türk Sineması Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu Sokaktaki Adam ödülüne layık görüldü.
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