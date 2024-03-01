İstenmeyen gelin vakasında kayınvaliden şaşırtan plan! Gelinliğine kırmızı boy atmaları için adam kiraladı... 'Bu resmen kayınvalide terörü'

Meksika'nın Sonora bölgesindeki bir düğün töreni ilginç bir hal aldı. Reddit'te paylaşılan görüntülerde Alexandra ile erkek arkadaşı düğün törenleri sırasında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Damadın ailesi Alexandra'nın oğullarının sadece parası için birlikte olduğunu iddia ederek gelinlerini istemedi. Düğün törenine katılmayan aile ilginç bir yöntemle seramoniye dahil oldu.
Oğlunun nişanlandığı haberini duyan Alexandra'nın müstakbel kayınvalidesi Maupe, kalp krizi taklidi yaparak ilk tepkisini verdi. Ardından ise sağlık durumunun kötü olmasından çifti sorumlu tuttu ve oğlundan "tüm tıbbi masraflarını karşılamasını" talep etti.
Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde gelinliğiyle kilisenin kapısının önünde duran Alexandra koridorda yürümeye hazırlanırken sırtına bir şeylerin çarptığını hissetti. Kalabalık dehşet içinde çığlık atarken gelin yerde kırmızı bir boya şişesi gördü.
Reddit'te paylaşılan gönderiye göre kayınvalide gelinliğin mahvedilmesi için 3 kişiyi tuttu. ikisi iki kutu kırmızı boyayı fırlattı ve üçüncüsü de olayı telefonuna kaydetti.
Korkunç saldırıyla sarsılan ve kirli bir elbiseyle koridorda yürümek istemeyen gelin, kıyafetini değiştirerek törene devam etti. Düğün töreninde yaşananlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
Bir sosyal medya kullancısı gönderiye, "Bu resmen kayınvalide terörü" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Zavallı gelin ve damat. Çiftin çok çok uzaklara taşınması gerekiyor" yorumunda bulundu.