İstenmeyen gelin vakasında kayınvaliden şaşırtan plan! Gelinliğine kırmızı boy atmaları için adam kiraladı... 'Bu resmen kayınvalide terörü'

Meksika'nın Sonora bölgesindeki bir düğün töreni ilginç bir hal aldı. Reddit'te paylaşılan görüntülerde Alexandra ile erkek arkadaşı düğün törenleri sırasında hiç beklemedikleri bir sürprizle karşılaştı. Damadın ailesi Alexandra'nın oğullarının sadece parası için birlikte olduğunu iddia ederek gelinlerini istemedi. Düğün törenine katılmayan aile ilginç bir yöntemle seramoniye dahil oldu.

