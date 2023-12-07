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    4. İtalya'nın 'en yakışıklı erkeği' olarak anılıyordu! Modellik kariyerini bırakıp rahip oldu... "Hayatımın en iyi deneyimi"

    İtalya'nın 'en yakışıklı erkeği' olarak anılıyordu! Modellik kariyerini bırakıp rahip oldu... "Hayatımın en iyi deneyimi"

    07.12.2023 15:06 | Son Güncelleme:
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    2019 yılında henüz 17 yaşındayken yapılan bir oylamayla İtalya'nın 'en yakışıklı erkeği' unvanını alan 21 yaşındaki Eduoardo Santini modellik kariyerini geride bırakarak rahip olmaya karar verdiğini söyledi. Rahip olmaya karar verdiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyuran Santini bu durumu hayatının en iyi deneyimi olarak açıkladı.

    17 yaşındayken İtalya'da düzenlenen Il Bello d'Italia yarışmasını kazanarak İtalya'nın 'en yakışıklı erkeği' unvanına sahip olan 21 yaşındaki Eduoardo Santini ülke genelinde sosyal medyada da bir hayli popülerdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Santini hayranlarına modellik kariyerine ara vererek rahip olmayı seçtiğini söyledi.

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    Instagram paylaşımında Floransa yakınlarındaki bir ilahiyat okuluna katıldığını söyleyen Santini, "21 yaşındayken babam annemle hamile olduğu için evlenme kararı aldı ve annem de 21 yaşında anne oldu. 21 yaşındayken kendimi bir rahip olma yolunda ilerlerken buluyorum. Teoloji okuyorum ve Floransa piskoposluğundaki iki cemaate hizmet ediyorum" dedi.

    Verdiği kararda mutluluk duyduğunu ifade eden Santini, "Tabii ki her şeyden vazgeçmeyeceğim çünkü beni ben yapan onlar. Ama onları farklı bir bağlamda yaşayacağım. 21 yaşında ve mutluyum" diye konuştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya İtalya rahip
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