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    4. İtirafı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! "Kocamı aldatırken yakaladım ve bu evliliğimizi kurtardı"

    İtirafı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! "Kocamı aldatırken yakaladım ve bu evliliğimizi kurtardı"

    12.01.2024 11:52 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta evliliğine dair bir paylaşımda bulunarak dikkatleri üzerine çeken 45 yaşındaki Charity Craig isimli kadın itirafıyla gündeme geldi. Genç kadın 40 yaşındaki kocası Matt'in kendisini aldattığını ve ihaneti yakaladıktan sonra evliliklerinin her zamankinden daha iyi bir noktaya ulaştığını söyleyince kullanıcılardan karışık tepkiler aldı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Orlando şehrinde yaşayan 45 yaşındaki Charity Craig ve kocası 40 yaşındaki Matt, evliliklerindeki en çalkantılı dönemi TikTok'tan paylaşınca sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. 20'li yaşlarının başlarında evlendiklerini söyleyen Craig, kocasının kendisini aldattığını cep telefonunda başka bir kadınla olan mesajlarını gördükten sonra anladığını belirtti. İhanetle yüzleştikten sonra kocasının evi terk ederek sevgilisiyle yaşamaya başladığını ifade eden "Kocamı aldatırken yakaladım ve bu evliliğimizi kurtardı" sosyal medyada şaşkınlık yarattı.


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    Kocasının gizli ilişkisinin ortaya çıkmasından sonra boşanma planları yaptıklarını dile getiren Craig, "Kocamı herkesten daha iyi tanıdığımı sanıyordum ama ikili bir hayat yaşıyordu ve hiçbir fikrim yoktu. Bütün dünyam alt üst oldu ve nasıl iyileşeceğimi bilmiyordum. Kocam evi terk ettikten sonra kendimi daha iyi anlayabilmek için terapiste gitmeye karar verdim" dedi.

    Terapiye başladıktan sonra ilişkilerindeki tek sorunun Matt'in ihaneti olmadığını fark ettiğini söyleyen Craig, "Terapiye başladım ve artık onun evlendiği kadın olmadığımı ve ilişkimizin bozulmasının tek sorumlusunun o olmadığını fark ettim.Sekiz ayımı kendim üzerinde çalışarak geçirdim; özgüvenimi geliştirdim ve sorunlarımla sağlıklı bir şekilde nasıl başa çıkacağımı öğrendim" diye konuştu.

    8 aylık ayrılığın ardından ikili yeniden bir araya gelerek ilişkilerine kaldıkları yerden devam etmeye karar verdiler. Çift terapisinin sonrasında birbirlerine yeniden aşık olduklarını belirten Craig, "Matt gizli ilişkisinden dolayı çok üzgündü ama ben de evliliğimizin bozulmasındaki payım için üzgünüm.Tamamen yeniden başlamak zorunda kaldık ama buna değdi." ifadelerini kullandı.

    Charity artık bir ilişki sonrasında zorluk yaşayan diğer çiftlere yardım etmek için evlilik danışmanı olarak çalışıyor. Dört çocuk annesi, "Diğer çiftlerin ihaneti aşıp evliliklerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak zor bir iş ama çok ödüllendirici. Ailemiz için savaşmaya ve sorunlarımızı çözmeye karar verdik ve bunu yaptığımıza çok sevindim çünkü artık her şey her zamankinden daha iyi" diye ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Aldatma ilişki sorunları ihanet
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