İtirafı sosyal medyada gündem yaratmayı başardı! "Kocamı aldatırken yakaladım ve bu evliliğimizi kurtardı"

Charity artık bir ilişki sonrasında zorluk yaşayan diğer çiftlere yardım etmek için evlilik danışmanı olarak çalışıyor. Dört çocuk annesi, "Diğer çiftlerin ihaneti aşıp evliliklerini yeniden inşa etmelerine yardımcı olmak zor bir iş ama çok ödüllendirici. Ailemiz için savaşmaya ve sorunlarımızı çözmeye karar verdik ve bunu yaptığımıza çok sevindim çünkü artık her şey her zamankinden daha iyi" diye ekledi.