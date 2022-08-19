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  4. İtirafıyla sosyal medyada gündem oldu! Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar

İtirafıyla sosyal medyada gündem oldu! Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar

19.08.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Tyler Thompson ve 19 yaşındaki Erin Sanaghan yetişkinlere özel bir sitede müstehcen videolar çekmeye başlayarak dikkatleri üzerine çekti. Bir arkadaşlarının kendilerini yönlendirmesi üzerine cinsel içerikli paylaşımlar yaptıklarını dile getiren çift, hem eğlendiklerini hem de para kazandıklarını söyledi.

Tyler Thompson ve Erin Sanaghan çifti, başka bir arkadaşlarının yetişkinlere özel bir sitede içerik üretmesiyle birlikte aylık kazancını iki katına çıkarttığını öğrenince radikal bir karar verdi. İngiltere’nin Doncaster şehrinde yaşayan ikili ek gelir elde etmek için özel anlarını paylaşırken şimdiden 15 bin takipçiye ulaştı.

“DENEY YAPIYORUZ”

Otizmli yetişkinler için sosyal bakım alanında çalışan Erin, “Sadece eğlence amacıyla dahil olmuştuk. Resmen deney yapıyoruz. Bu kadar popüler olmayı beklemiyorduk ama insanlar ikimizi de seviyor. Bizim için harika bir yan iş haline geldi ve cinsel hayatımız gitgide daha iyi hale geliyor. Günde 9 kez cinsel ilişkiye giriyoruz” dedi.
Ailesinin ek işini öğrendikten sonra biraz şaşırdığını ifade eden Tyler, “Annem bunu öğrendiğinde şoke oldu. Biz her zaman birbirimize cinsel olarak ilgi duyduk. Ellerimizi birbirimizden uzak tutamıyoruz” diye konuştu.
Yetişkinlere özel bir sitede içerik üretme fikrinin ek gelir elde etme arzusuyla başladığını dile getiren Erin, “Hedefimiz faturalarımızı karşılamak için ayda 500 sterlin kazanmaktı. Ancak şimdi ayda 5 bin sterline kadar kazanıyoruz. Bizim için harika oldu” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki sosyal medya ilişki sorunları
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