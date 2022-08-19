İtirafıyla sosyal medyada gündem oldu! Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar

Tyler Thompson ve Erin Sanaghan çifti, başka bir arkadaşlarının yetişkinlere özel bir sitede içerik üretmesiyle birlikte aylık kazancını iki katına çıkarttığını öğrenince radikal bir karar verdi. İngiltere’nin Doncaster şehrinde yaşayan ikili ek gelir elde etmek için özel anlarını paylaşırken şimdiden 15 bin takipçiye ulaştı.

“DENEY YAPIYORUZ”

Otizmli yetişkinler için sosyal bakım alanında çalışan Erin, “Sadece eğlence amacıyla dahil olmuştuk. Resmen deney yapıyoruz. Bu kadar popüler olmayı beklemiyorduk ama insanlar ikimizi de seviyor. Bizim için harika bir yan iş haline geldi ve cinsel hayatımız gitgide daha iyi hale geliyor. Günde 9 kez cinsel ilişkiye giriyoruz” dedi.

Ailesinin ek işini öğrendikten sonra biraz şaşırdığını ifade eden Tyler, “Annem bunu öğrendiğinde şoke oldu. Biz her zaman birbirimize cinsel olarak ilgi duyduk. Ellerimizi birbirimizden uzak tutamıyoruz” diye konuştu.