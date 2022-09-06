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İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

06.09.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beşyol Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 6 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 5 su tankeri sevk edildi.

Yerleşim alanlarına yakın konumdaki yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İzmir'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın İzmir orman

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