MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Jennifer Lopez ve Ben Affleck kırmızı halıda boy gösterdi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck kırmızı halıda boy gösterdi

11.09.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paparazzilerin gözde çifti Jennifer Lopez ve Ben Affleck, Venedik Film Festivali'nde boy gösterdi.

2000'lerin başında birlikte olan ve evliliğin ucundan dönen çift yıllar sonra bir araya gelirken, kırmızı halıda çiftin samimi pozları dikkat çekti.

'KIRMIZI HALI'NIN YILDIZI OLDULAR

Dünyanın en önemli sanat etkinlilerinden Venedik Film Festivali’nden dün “Bennifer” yani Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçti…
Yıllar sonra birlikte olmaya başlayan çift ilk defa kırmızı halıda boy gösterdi.
Affleck’in Matt Damon ve Jodie Comer ile birlikte rol aldığı The Last Duel isimli filmin prömiyeri için İtalyan kentine giden çift samimi pozlar verdi.
52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu derin göğüs dekolteki beyaz bir elbise giyerken Affleck ise papyon ve siyah bir takım elbise tercih etti.
Ellerini bir an bile bırakmayan çift kameralar karşısında öpüşürken, sık sık şakalaşarak kameralara gülümseyerek poz verdi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Jennifer Lopez
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

ABD, "Öldürdük" demişti! Afganistan'daki operasyonda flaş detay

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

Taksi parası ödemek istemeyen kızın yaptıkları 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Olay kadın ortaya çıktı! Dikkat çeken fotoğraflar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Ne zaman kendimi sana bıraksam...

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Miss Turkey 2021 birincisi belli oldu! İşte Türkiye'nin en güzel kızı

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Ronaldo’nun tek gecelik aşkından bomba açıklamalar!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.