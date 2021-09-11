Jennifer Lopez ve Ben Affleck kırmızı halıda boy gösterdi

2000'lerin başında birlikte olan ve evliliğin ucundan dönen çift yıllar sonra bir araya gelirken, kırmızı halıda çiftin samimi pozları dikkat çekti.

'KIRMIZI HALI'NIN YILDIZI OLDULAR

Dünyanın en önemli sanat etkinlilerinden Venedik Film Festivali’nden dün “Bennifer” yani Jennifer Lopez ve Ben Affleck geçti…

Yıllar sonra birlikte olmaya başlayan çift ilk defa kırmızı halıda boy gösterdi.

Affleck’in Matt Damon ve Jodie Comer ile birlikte rol aldığı The Last Duel isimli filmin prömiyeri için İtalyan kentine giden çift samimi pozlar verdi.

52 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu derin göğüs dekolteki beyaz bir elbise giyerken Affleck ise papyon ve siyah bir takım elbise tercih etti.