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Kahramanmaraş depremi yüzyılın en kötü doğal afetleri arasındaki yerini aldı! Tüm felaketler tek bir listede topladı

11.02.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reuters insanlık tarihinin içinde bulunduğu en kötü doğal afetlerin listesini açıkladı. 21. yüzyılın en büyük doğal afetlerinin açıklandığı listede Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen Türkiye depremi de yerini aldı. Kahramanmaraş’ta gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler yüzyılın en kötü doğal afetler listesindeki yerini aldı.

6 Şubat’ta Türkiye'nin güneyi ve kuzeybatı Suriye'nin büyük bir bölümünde şehirleri ve kasabaları harap eden iki büyük deprem yaşandı. Türkiye, sabah 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ilk depremden 9 saat sonra Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezinde gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da hissedilen depremler Reuters’un 21. yüzyıldaki en kötü doğal afetler listesindeki yerini aldı.

İŞTE 21. YÜZYILIN EN KÖTÜ DOĞAL AFETLERİ...

2001 HİNDİSTAN DEPREMİ

2001 HİNDİSTAN DEPREMİ
26 Ocak 2001'de Hindistan'ın sanayi merkezi Gujarat'ta meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem en az 14.000 kişiyi öldürdü, 150.000'den fazla kişiyi yaraladı ve milyonlarca insanı evsiz bıraktı.

2003 İRAN DEPREMİ

2003 İRAN DEPREMİ
26 Aralık 2003'te İran'ın güneydoğusundaki Kerman eyaletini vuran 6,6 büyüklüğündeki deprem Bam kentini yerle bir ederek 31.000 kişiyi öldürdü.

2005 PAKİSTAN DEPREMİ

2005 PAKİSTAN DEPREMİ
8 Ekim 2005'te İslamabad'ın kuzeydoğusunda meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde en az 73.000 kişi öldü. Deprem ayrıca Hindistan Keşmir'i de sarstı ve orada 1.244 kişi öldü.

2008 ÇİN DEPREMİ

2008 ÇİN DEPREMİ
12 Mayıs 2008'de Çin'in Sichuan eyaletinde 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve yaklaşık 87.600 kişi öldü.

2011 JAPONYA DEPREM-TSUNAMİ

2011 JAPONYA DEPREM-TSUNAMİ
11 Mart 2011'de Japonya'nın kuzeydoğusunu vuran 9.0 büyüklüğündeki deprem ve tsunami yaklaşık 15.690 kişiyi öldürdü. Deprem ayrıca 1986'da Çernobil'den bu yana dünyanın en büyük nükleer felaketini tetikledi.
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Anahtar Kelimeler:
deprem tsunami

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