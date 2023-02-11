Kahramanmaraş depremi yüzyılın en kötü doğal afetleri arasındaki yerini aldı! Tüm felaketler tek bir listede topladı

6 Şubat’ta Türkiye'nin güneyi ve kuzeybatı Suriye'nin büyük bir bölümünde şehirleri ve kasabaları harap eden iki büyük deprem yaşandı. Türkiye, sabah 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem ve ilk depremden 9 saat sonra Kahramanmaraş’ın Elbistan merkezinde gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da hissedilen depremler Reuters’un 21. yüzyıldaki en kötü doğal afetler listesindeki yerini aldı.