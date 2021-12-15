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  4. Kalça dansıyla hafızalara kazınan gelin adayı Solmaz Çiros’un son hali hayrete düşürdü

Kalça dansıyla hafızalara kazınan gelin adayı Solmaz Çiros’un son hali hayrete düşürdü

15.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evleneceksen Gel programında sergilediği kalça dansıyla hafızalara kazınan Solmaz Çiros, evlenme programlarının yayından kaldırılmasıyla sessizliğe gömülmüştü. Ünlü gelin adayı aldığı kilolarla görenleri hayrete düşürdü.

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği evlilik programı Evleneceksen Gel'de yaptığı roman danslarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, aldığı kilolarla görenleri şaşırttı.

SOLMAZ ÇİROS'UN KİLOLU HALİ ŞAŞIRTTI

Evleneceksen Gel programında yaptığı danslar ve eğlenceli şarkıları ile adından söz ettiren Solmaz Çiros, evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla ekrandan uzak kalmıştı.
Seda Sayan'ın klibinde rol alarak fenomen olan Solmaz Çiros, sosyal medyada binlerce kişi tarafından takip ediliyor.
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Solmaz Çiros, son haliyle görenleri şaşırtıyor.

SOLMAZ ÇİROS KİLOLU HALİYLE GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI

SOLMAZ ÇİROS KİLOLU HALİYLE GÖRENLERİ ŞAŞIRTTI
Aslen İzmir Tepecikli olan 24 yaşındaki Solmaz, fazla kiloları ile sosyal medyanın diline düştü.
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Anahtar Kelimeler:
Solmaz Çiros
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