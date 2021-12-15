Kalça dansıyla hafızalara kazınan gelin adayı Solmaz Çiros’un son hali hayrete düşürdü

Sunuculuğunu Seda Sayan'ın üstlendiği evlilik programı Evleneceksen Gel'de yaptığı roman danslarıyla adını duyuran Solmaz Çiros, aldığı kilolarla görenleri şaşırttı.

Evleneceksen Gel programında yaptığı danslar ve eğlenceli şarkıları ile adından söz ettiren Solmaz Çiros, evlilik programlarının yayından kaldırılmasıyla ekrandan uzak kalmıştı.