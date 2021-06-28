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Kalp Yarası dizisi nerede çekiliyor? İşte Kalp Yarası dizisinin oyuncuları ve karakterleri

28.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi günü ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel gibi isimlerin yer aldığı Kalp Yarası dizisi, henüz yayınlanmadan bile birçok kişi tarafından merak edildi. Peki ATV ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası nerede çekiliyor? İşte detaylar…

Birçok dizinin final veya sezon finali vermesinin ardından yeni diziler yaz döneminde bir bir izleyici ile buluşuyor. ATV ekranlarında 28 Haziran itibariyle ekranlara gelen yeni dizi Kalp Yarası ise, fragmanıyla bile oldukça konuşuldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile izleyicinin beğenisini kazanan dizini oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. İşte Kalp Yarası dizisinin oyuncu kadrosu!

Kalp Yarası nerede çekiliyor?

Kalp Yarası dizisinin çekimleri Antakya'da gerçekleştiriliyor. Dizinin sahnelerinin geneli Hatay'ın merkez ilçesi olan Antakya'da çekilirken, bazı sahnelerin çekimi Hatay'daki farklı mekanlarda gerçekleştiriliyor.

Kalp Yarası ne zaman başlıyor?

Kalp Yarası ne zaman başlıyor?
ATV'nin reyting rekorları kırmaya aday yaz dizisi Kalp Yarası, 28 Haziran Pazartesi yayın hayatına başlıyor. Bu akşam saat 20:00'de ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Kalp Yarası, bugünden itibaren her Pazartesi ATV ekranlarında!

Kalp Yarası konusu

Kalp Yarası konusu
Sancakzade ailesinin veliahttı ve gözbebeği Ferit, ailesinin isteğiyle Velioğlu ailesinin kızı Hande'yle evlenmeye hazırlanır. Düğün hazırlığı sırasında Hande'yi seyisin oğlu Ömer'le samimi bir şekilde gören Ferit ihanetle sarsılır. İhanetin intikamını almak üzere Ayşe'yle bir plan yapar. Ancak işler planladığı gibi gitmez ve bir aşk hikayesi doğar.

Kalp Yarası uyarlama mı?

Kalp Yarası uyarlama mı?
Dizi, Salkım Hanımın Taneleri, Çemberimde Gül Oya, Kurşun Yarası gibi yapımların imzasını taşıyan Tomris Giritlioğlu tarafından kaleme alındı. Dizinin, Selim İleri'nin aynı adı taşıyan romanıyla bir ilgisi yoktur.

Kalp Yarası oyuncuları

Kalp Yarası oyuncuları
Dizinin oyuncu kadrosunda; Gökhan Alkan (Ferit Sancakzade), Yağmur Tanrısevsin (Ayşe Yılmaz), Merve Çağıran (Hande Velioğlu), Toprak Can Adıgüzel (Yaman Öztürk), Şenay Gürler (Azade Sancakzade), Mahir Günşiray (Adnan Sancakzade), Meltem Gülenç (Zümrüt), Rıza Akın (Hüseyin) ve
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Anahtar Kelimeler:
Merve Çağıran Yağmur Tanrısevsin
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