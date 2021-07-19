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Kalp Yarası neden yok, final mi oldu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

19.07.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birkaç bölüm önce yayın hayatına başlayan dizilerden olan Kalp Yarası'nın yeni bölümü bugün yayın akışında yer almadı. Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi oyuncuların yer aldığı dizi Pazartesi akşamları yeni bölümüyle ekrana geliyordu. Peki Kalp Yarası neden yok, final mi oldu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenler...

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümü bugün yayın akışında yer almadı. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi oyuncuların rol aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Kalp Yarası neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kalp Yarası neden yok?

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin rol aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.
Konusu ve oyuncularıyla yaz aylarında çokça izlenen dizilerden olan Kalp Yarası'nın yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı.

Özel bölümüyle yayınlanacak!

Özel bölümüyle yayınlanacak!
İlgiyle izlenen dizi 19 Temmuz Pazartesi günü özel bölümü ile izleyicilerin karşısında olacak. Kalp Yarası, Kurban Bayramı dolayısıyla bu hafta özel bölümüyle yayınlanacak.

Yeni bölüm ne zaman?

Yeni bölüm ne zaman?
En son 3. bölümü ile izleyicinin izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni bölümünün 26 Temmuz Pazartesi akşamı yayımlanması beklenmekte.
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Anahtar Kelimeler:
atv Kalp Yarası dizisi
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