Kalp Yarası neden yok, final mi oldu? Kalp Yarası yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümü bugün yayın akışında yer almadı. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran gibi oyuncuların rol aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki Kalp Yarası neden yok, yeni bölüm ne zaman?

Kalp Yarası neden yok?

Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin gibi isimlerin rol aldığı ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor.

Konusu ve oyuncularıyla yaz aylarında çokça izlenen dizilerden olan Kalp Yarası'nın yeni bölümü bu hafta yayın akışında yer almadı.

Özel bölümüyle yayınlanacak! İlgiyle izlenen dizi 19 Temmuz Pazartesi günü özel bölümü ile izleyicilerin karşısında olacak. Kalp Yarası, Kurban Bayramı dolayısıyla bu hafta özel bölümüyle yayınlanacak.