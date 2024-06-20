Kapalıçarşı'daki 500 TL'lik tost sosyal medyada gündem yarattı! Tırnak pide arasında kaşar, dil... "Bu tostu yiyeceğime 500 TL'yi yerim"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Kapalıçarşı'nın fenomen tostçusunun tırnak pideden yaptığı tostu gündem yarattı. Dil ve kaşar peynirden oluşan tostun fiyatı 500 TL olarak ifade edilirken fenomen ismin tostuna çok talep olduğunu söyledi. Tostun yapım aşamasının kaydedildiği videoya ise, "Bu tost isteğimiz doğrultusunda özel olarak hazırlanmıştır, içerisinde bol dil ve kaşar vardır." notu eklendi.



