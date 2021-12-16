Karadeniz’in Zeugması olarak biliniyor! Hadrianoupolis Antik Kenti mozaiklerle tanıtılmaya hazırlanıyor

"Karadeniz’in Zeugması" olarak adlandırılan Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki 5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis Antik Kenti’nde 2021 yılında yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı. Gençlik Merkezi’nde düzenlenen toplantıda katılımcılara yıl içerisinde çıkartılan eserler, kazandırılan altyapı çalışmaları ve bilimsel yayınlarla ilgili Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş tarafından bilgilerin yer aldığı sunum yapıldı.Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Dr. Öğr. Üyesi Çelikbaş, 31 Aralık’ta 2021 yılı çalışmalarını tamamlayacaklarını belirtti.

ZİYARETÇİLERİN GELMESİNİ SAĞLAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

2022 yılı için çalışmalara Ocak ayında başlayacaklarını aktaran Çelikbaş, “Tabi öncelikle antik kentimizi bölge insanımıza anlatmamız gerekiyor. Sağ olsunlar onlarda geldiler ve 2021 yılında yapmış olduğumuz çalışmaları, kazandırdığımız alt yapı çalışmalarını, bilimsel yayınlarımızı onlara ilettik. Çıkan buluntularımızı gösterdik. Hadrianoupolis’in ne kadar önemli bir kent olduğunu anlatmaya çalıştık. Dolayısıyla burada bizler Hadrianoupolis’in belki 20-30 yılında yer alacağız ama gelecek nesiller Hadrianoupolis’in var olmasında, onlardan sonraki nesillere aktarılmasında önemli rol oynayacağını düşünüyoruz” dedi.

Çelikbaş, Hadrianoupolis’e ziyaretçilerin gelmesini sağlayacak altyapı çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek “Dolayısıyla Hadrianoupolis’e ziyaretçiler geldiğinde bir mozaik kentine gelecekler ve mozaiklere doyacaklar. Antik dönemin en önemli sanat dallarından bir tanesi olan mozaiklerle karşılaşacaklar ve Hadrianapolis’i mozaiklerle tanıyacaklar.” ifadelerini kullandı.

2022 yılında çok farklı noktalarda da kazı çalışmaları yapacaklarını kaydeden Çelikbaş, Hadrianoupolis’e çok önemli teşhir alanları, yapılar ve önemli mimari eserler kazandıracaklarını vurguladı.

2021 yılında yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Çeliktaş, “Mimari kalıntılardan bizi en çok mutlu eden son 1 ay öncesinde ortaya çıkarmış olduğumuz çeşme yapısı. Çeşmenin küveti ve havuzu halen o mekanizması sağlam. Biz bunu ortaya çıkardığımızda gerçekten sağlam bir çeşmenin günümüze ulaşmış olması bizi çok şaşırttı. Biz bunun restorasyonunu yaptıktan sonra tekrar aktif hale getireceğiz. Diğeri de Roma İmparatorluğu askeri üssü. İçerisinde Romalı askerlere ait çok sayıda buluntular ortaya çıktı. Savaş aletleri, kesici aletler, sosyal yaşamda kullanılan araç gereçler ve en önemlisi dediğimiz zırh ile maske. Biz burada Roma İmparatorluğu’nun varlığını biliyorduk ama buranın bir koruma amaçlı üs olduğunu bilmiyorduk” diye konuştu.