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  4. Kardeşi Esra tarafından darp edilmişti! Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy leoparlı bikinisiyle ortalığı yaktı

Kardeşi Esra tarafından darp edilmişti! Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy leoparlı bikinisiyle ortalığı yaktı

24.06.2021 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşler, sürekli yaptıkları vukuat ve çeşitli olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Cicişler'den Ceyda Ersoy, ablası Esra Ersoy tarafından darp edildiğini iddia edip sosyal medyada şoke eden bir paylaşım yapmıştı. Daha sonra bu paylaşımını silen Ceyda Ersoy, şimdi de tatil anından paylaştığı leoparlı bikinili pozuyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Cicişler Ceyda Ersoy'un çok konuşulan pozu ve tüm ayrıntılar...

SAÇ BAŞ KAVGA ETMİŞLERDİ! CİCİŞLER'DEN CEYDA'DAN ÇOK KONUŞULACAK POZLAR...

'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşler özel hayatları ve yaptıkları paylaşımlarla son günlerde olay olmaya devam ediyor.

OLAYLARLA GÜNDEME GELİYORLAR

OLAYLARLA GÜNDEME GELİYORLAR
Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin saç baş ettiği kavga gündemi sarsmıştı.

ABLASI TARAFINDAN DARP EDİLDİ!

ABLASI TARAFINDAN DARP EDİLDİ!
Kavga olayını resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşan Ceyda Ersoy, ablası Esra Ersoy tarafından darp edildiğini iddia edip takipçilerini şok etmişti.

"BU 82'LİK KADINI ABLALIKTAN REDDEDİYORUM"

"BU 82'LİK KADINI ABLALIKTAN REDDEDİYORUM"
Yaptığı paylaşımda Ceyda Ersoy’un yüzündeki ve göğsündeki darp izleri göze çarparken Ersoy, paylaşımına "Ceyda Ersoy yaptığı paylaşımda "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. " notunu düştü.

"KIZ KARDEŞİNİ KISKANAN ZAVALLI BİR AKIL HASTASI"

"KIZ KARDEŞİNİ KISKANAN ZAVALLI BİR AKIL HASTASI"
Ersoy sözlerini "Onu bir daha asla takip etmeyeceğim. Yüzünü, gözlerini ve diğer pisliklerini görmek dahi söz konusu olamaz artık. Kız kardeşini kıskanan zavallı bir akıl hastası 37 yani 40'lık kadın" diyerek sürdürdü.
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Anahtar Kelimeler:
bikini
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