Kardeşi Esra tarafından darp edilmişti! Ciciş kardeşlerden Ceyda Ersoy leoparlı bikinisiyle ortalığı yaktı

İşte Cicişler Ceyda Ersoy'un çok konuşulan pozu ve tüm ayrıntılar...

SAÇ BAŞ KAVGA ETMİŞLERDİ! CİCİŞLER'DEN CEYDA'DAN ÇOK KONUŞULACAK POZLAR...

'Cicişler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşler özel hayatları ve yaptıkları paylaşımlarla son günlerde olay olmaya devam ediyor.

OLAYLARLA GÜNDEME GELİYORLAR Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda 'Cicişler' olarak tanınan Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin saç baş ettiği kavga gündemi sarsmıştı.

ABLASI TARAFINDAN DARP EDİLDİ! Kavga olayını resmi Instagram hesabı üzerinden paylaşan Ceyda Ersoy, ablası Esra Ersoy tarafından darp edildiğini iddia edip takipçilerini şok etmişti.

"BU 82'LİK KADINI ABLALIKTAN REDDEDİYORUM" Yaptığı paylaşımda Ceyda Ersoy’un yüzündeki ve göğsündeki darp izleri göze çarparken Ersoy, paylaşımına "Ceyda Ersoy yaptığı paylaşımda "Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Adını yazmak dahi bile istemiyorum. Benden 5 yaş büyük olan bu 82'lik kadını ablalıktan reddediyorum. " notunu düştü.