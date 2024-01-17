Kardeşleriyle balık tutmaya giden 9 yaşındaki kız timsahların saldırısına uğradı! Kimse hiçbir şey yapamadan sadece izledi

MYNET-DIŞ HABERLER Endonezya'nın Lemoambo bölgesinde iki ağabeyiyle birlikte nehirde balık tutmak isteyen 9 yaşındaki Desi isimli küçük kız timsahlara yem oldu. Nehirde kürek çekerek timsahtan kurtulmaya çalışan Desi, kardeşlerinin gözü önünde bir anda ortadan kayboldu.
Küçük kızın yardım çığlıklarının bulunduğu noktayı inlettiği anlarda ağabeyleri yardım çağırmak için köye gitti. Ancak geri döndüklerinde küçük kardeşlerinden tek bir ize rastlamadılar.
Küçük kızın cansız bedeni 6 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından saldırının gerçekleştiği yerin yüzlerce metre ilerisinde bulundu. Desi için bu hafta ailesiyle birlikte yaşadığı Lemoambo Köyü'nde cenaze töreni düzenlenecek.