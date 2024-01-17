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    4. Kardeşleriyle balık tutmaya giden 9 yaşındaki kız timsahların saldırısına uğradı! Kimse hiçbir şey yapamadan sadece izledi

    Kardeşleriyle balık tutmaya giden 9 yaşındaki kız timsahların saldırısına uğradı! Kimse hiçbir şey yapamadan sadece izledi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    17.01.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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    Endonezya'da kardeşleriyle birlikte balık tutmaya giden 9 yaşındaki Desi isimli bir kız korkunç bir şekilde hayatını kaybetti. Balık tutmak için nehirde bir sal kullanan küçük Desi, timsahın kendisine saldırdığı anda can havliyle kürek çekerek kurtulmaya çalıştı. Ancak çabası yetersiz olan Desi, timsah tarafından vahşice parçalanarak öldürüldü.

    MYNET-DIŞ HABERLER Endonezya'nın Lemoambo bölgesinde iki ağabeyiyle birlikte nehirde balık tutmak isteyen 9 yaşındaki Desi isimli küçük kız timsahlara yem oldu. Nehirde kürek çekerek timsahtan kurtulmaya çalışan Desi, kardeşlerinin gözü önünde bir anda ortadan kayboldu.

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    6 SAAT SONRA BULUNDU

    Küçük kızın yardım çığlıklarının bulunduğu noktayı inlettiği anlarda ağabeyleri yardım çağırmak için köye gitti. Ancak geri döndüklerinde küçük kardeşlerinden tek bir ize rastlamadılar.

    Küçük kızın cansız bedeni 6 saat süren arama-kurtarma çalışmalarının ardından saldırının gerçekleştiği yerin yüzlerce metre ilerisinde bulundu. Desi için bu hafta ailesiyle birlikte yaşadığı Lemoambo Köyü'nde cenaze töreni düzenlenecek.

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    Anahtar Kelimeler:
    Endonezya timsah
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