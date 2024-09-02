Kayıp Narin'in köyündeki bir detaya dikkat çekti! Ece Üner: Hepsi susuyor, susarak çok şey anlatıyorlar

Narin Güran 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. O günden beri Narin'den haber alınamadı. Tüm Türkiye Narin'den güzel haber gelmesini bekliyor. İfadesine başvurulan köy halkından Narin'le ilgili bir bilgi çıkmaması gazeteci Ece Üner'in dikkatini çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır