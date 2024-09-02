Kayıp Narin'in köyündeki bir detaya dikkat çekti! Ece Üner: Hepsi susuyor, susarak çok şey anlatıyorlar

Narin Güran 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. O günden beri Narin'den haber alınamadı. Tüm Türkiye Narin'den güzel haber gelmesini bekliyor. İfadesine başvurulan köy halkından Narin'le ilgili bir bilgi çıkmaması gazeteci Ece Üner'in dikkatini çekti.
Narin'in kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında anne, baba ve ağabey ifade vermek üzere gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan aile bireyleri ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.
Arama çalışmalarının 11. gününe dek toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvurulmuş, 32 bin 952 kişi kontrol edilmiş, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapılmıştı.
Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde kritik bir gözaltı haberi geldi. Narin'in muhtar amcası S.G. gözaltına alındı.
Amca S.G.'nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları özel bir uygulama kullanarak sildiği ortaya çıktı.