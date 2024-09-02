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  4. Kayıp Narin'in köyündeki bir detaya dikkat çekti! Ece Üner: Hepsi susuyor, susarak çok şey anlatıyorlar

Kayıp Narin'in köyündeki bir detaya dikkat çekti! Ece Üner: Hepsi susuyor, susarak çok şey anlatıyorlar

02.09.2024 11:21
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Türkiye'nin 13 gündür aradığı Narin Güran'ın köyünde yüzden fazla kişinin ifadesi alındı, alınmaya devam ediyor. 8 yaşındaki Narin'in nerede olduğunu bildiğini söyleyen kimse çıkmadı. Gazeteci Ece Üner, anne ve akrabalar dahil köy halkının suskun olmasını işaret etti, "Aslında sustukları ile çok şey anlatıyor" deyip kadınların kendini susmak zorunda hissettiğini söyledi.

Narin Güran 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. O günden beri Narin'den haber alınamadı. Tüm Türkiye Narin'den güzel haber gelmesini bekliyor. İfadesine başvurulan köy halkından Narin'le ilgili bir bilgi çıkmaması gazeteci Ece Üner'in dikkatini çekti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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KAYIP NARİN'İN KÖYÜNDEKİ BİR DETAYA DİKKAT ÇEKTİ

ANNE, BABA VE AĞABEY ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

ANNE, BABA VE AĞABEY ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Narin'in kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında anne, baba ve ağabey ifade vermek üzere gözaltına alındı. Çapraz sorguya alınan aile bireyleri ifadelerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

KÖYDE ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

KÖYDE ÇOK SAYIDA KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı.

Arama çalışmalarının 11. gününe dek toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvurulmuş, 32 bin 952 kişi kontrol edilmiş, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapılmıştı.

AMCA GÖZALTINDA

AMCA GÖZALTINDA

Narin'i arama çalışmalarının 11. gününde kritik bir gözaltı haberi geldi. Narin'in muhtar amcası S.G. gözaltına alındı.

Amca S.G.'nin telefonundaki uygulama aracılığıyla tüm mesaj ve aramaları özel bir uygulama kullanarak sildiği ortaya çıktı.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Ece Üner Narin Güran
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