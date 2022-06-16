KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
D.Y'nin kullandığı 16 NIN 67 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 7. Cadde'de B.Y. idaresindeki 38 KM 521 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile B.Y'nin kullandığı otomobilde bulunan 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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