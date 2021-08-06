Khloe Kardashian’dan olay itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

ABD'nin önde gelen TV yıldızlarından olan Khloe Kardashian, özel yaşamıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kardashian, ilk cinsel deneyimini henüz 14 yaşındayken kendisinden oldukça büyük bir adamla yaşadığı belirtti. Partide üçlü ilişkiye giren Tristan Thompson’u Khloe Kardashian yine affetti!

KHLOE KARDASHİAN'DAN ÇARPICI İTİRAF

Henüz 14 yaşındayken son derece etkileyici bir adamla tanıştığını anlatan Kardashian "O bana daha genç olduğunu söylemişti. Ben de ona yaşım konusunda yalan söylemiştim. 14 yaşındaydım ama 16 olduğumu söyledim" diyerek o günleri anlattı.

"ÜVEY BABAMIN ARABASINI ALIP..." Kardashian "Bazen annemin bazen de üvey babamın arabalarını onlardan gizli alıp sevgilimle buluşmaya giderdim. Bu adam hayatıma girene kadar okulda durumumum gayet iyiydi. Ama sonra notlarım da düşmeye başladı" diye itiraflarını sürdürdü.

"İLK CİNSEL DENEYİMİMİ 14 YAŞINDA YAŞADIM" "İlk cinsel deneyimimi yaşadığımda henüz 14 yaşındaydım. Ama kendimi yeterince olgun sanıyordum" diyen Kardashian "Şimdi bu kadar erken yaşta cinsel deneyim yaşamının bir hata olduğunu düşünüyorum. Bekaretinizi kaybetmek hayatınızın geri kalanını da etkileyecek bir karar" ifadelerini kullandı.

OLAYLI İLİŞKİSİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR Khloe Kardashian, kızı True'nun da babası olan Tristan Thompson tarafından defalarca aldatılmasına rağmen sürekli affetti.