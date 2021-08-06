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Khloe Kardashian’dan olay itiraf: Bekaretimi 14 yaşında kaybettim

06.08.2021 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardashian-Jenner ailesinin üyesi 37 yaşındaki Khloe Kardashian, özel hayatıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. ABD'de bir TV kanalına konuşan Khloe Kardashian, bekaret itirafıyla gündeme geldi.

ABD'nin önde gelen TV yıldızlarından olan Khloe Kardashian, özel yaşamıyla ilgili çarpıcı itiraflarda bulundu. Kardashian, ilk cinsel deneyimini henüz 14 yaşındayken kendisinden oldukça büyük bir adamla yaşadığı belirtti.

Partide üçlü ilişkiye giren Tristan Thompson’u Khloe Kardashian yine affetti!Partide üçlü ilişkiye giren Tristan Thompson’u Khloe Kardashian yine affetti!

KHLOE KARDASHİAN'DAN ÇARPICI İTİRAF

Henüz 14 yaşındayken son derece etkileyici bir adamla tanıştığını anlatan Kardashian "O bana daha genç olduğunu söylemişti. Ben de ona yaşım konusunda yalan söylemiştim. 14 yaşındaydım ama 16 olduğumu söyledim" diyerek o günleri anlattı.

"ÜVEY BABAMIN ARABASINI ALIP..."

"ÜVEY BABAMIN ARABASINI ALIP..."
Kardashian "Bazen annemin bazen de üvey babamın arabalarını onlardan gizli alıp sevgilimle buluşmaya giderdim. Bu adam hayatıma girene kadar okulda durumumum gayet iyiydi. Ama sonra notlarım da düşmeye başladı" diye itiraflarını sürdürdü.

"İLK CİNSEL DENEYİMİMİ 14 YAŞINDA YAŞADIM"

"İLK CİNSEL DENEYİMİMİ 14 YAŞINDA YAŞADIM"
"İlk cinsel deneyimimi yaşadığımda henüz 14 yaşındaydım. Ama kendimi yeterince olgun sanıyordum" diyen Kardashian "Şimdi bu kadar erken yaşta cinsel deneyim yaşamının bir hata olduğunu düşünüyorum. Bekaretinizi kaybetmek hayatınızın geri kalanını da etkileyecek bir karar" ifadelerini kullandı.

OLAYLI İLİŞKİSİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

OLAYLI İLİŞKİSİYLE GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR
Khloe Kardashian, kızı True'nun da babası olan Tristan Thompson tarafından defalarca aldatılmasına rağmen sürekli affetti.

PARTİDE ÜÇLÜ İLİŞKİ İDDİASI

PARTİDE ÜÇLÜ İLİŞKİ İDDİASI
Geçtiğimiz ay Tristan Thompson'un katıldığı bir partide üçlü ilişkiye girdiği için sevgilisi Khloe Kardashian tarafından terk edilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian
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