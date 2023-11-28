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    4. Kilisede çekilen müstehcen video klip rahibin başını yaktı! Görevinden alındı... Milyonlarca izlenmeye ulaştı

    Kilisede çekilen müstehcen video klip rahibin başını yaktı! Görevinden alındı... Milyonlarca izlenmeye ulaştı

    28.11.2023 14:36 | Son Güncelleme:
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    Pop yıldızı Sabrina Carpenter'in müstehcen detaylardan oluşan bir klipinin 160 yıllık kilisede çekilmesi tepkilere neden oldu. Yayınlandığı günden itibaren 11 milyondan fazla izlenmeye ulaşan "Feather" şarkısının klibinin çekimlerine izin veren Katolik rahip görevinden alındı.

    24 yaşındaki pop yıldızı Sabrina Carpenter'in Feather" şarkısının klibi Brooklyn'in Williamsburg bölgesinde Our Lady of Mount Carmel-Annunciation Parish'te çekildi. Klip boyunca Capenter, kendisine cinsel tacizde bulunan bir grup erkeklerin ölümlerini göstererek intikam alıyordu. Erkeklerin bazıları kamyon tarafından ezilerek, birbiriyle dövüşerek ve bir asansör boşluğunda kravatla boğularak hayatını kaybediyordu.

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    Carpenter klipte erkeklerin cenazelerinin başında dans ediyor ve dini objelerle poz veriyordu. Aynı zamanda Carpenter'in kostümleri de kilise için uygun bulunmadı.
    Klibin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine Piskopos Robert J. Brennan Katolik Haber Ajansına verdiği demeçte, "Görüntüler karşısında dehşete düştük. Cemaat, sahnelerin ve senaryonun incelenmesini de içeren kilise mülkünde çekim yapılmasına ilişkin piskoposluk politikasına uymamıştır" dedi.
    New York Times'ın haberine göre, kilise papazı Jamie J. Gigantiello daha sonra kilisedeki görevlerinden alındı. Piskoposluk, Brennan'ın konuyu kapsamlı bir şekilde araştırdığını dile getirdi.
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    Anahtar Kelimeler:
    kilise
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