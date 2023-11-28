Kilisede çekilen müstehcen video klip rahibin başını yaktı! Görevinden alındı... Milyonlarca izlenmeye ulaştı

24 yaşındaki pop yıldızı Sabrina Carpenter'in Feather" şarkısının klibi Brooklyn'in Williamsburg bölgesinde Our Lady of Mount Carmel-Annunciation Parish'te çekildi. Klip boyunca Capenter, kendisine cinsel tacizde bulunan bir grup erkeklerin ölümlerini göstererek intikam alıyordu. Erkeklerin bazıları kamyon tarafından ezilerek, birbiriyle dövüşerek ve bir asansör boşluğunda kravatla boğularak hayatını kaybediyordu.



Carpenter klipte erkeklerin cenazelerinin başında dans ediyor ve dini objelerle poz veriyordu. Aynı zamanda Carpenter'in kostümleri de kilise için uygun bulunmadı.

Klibin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine Piskopos Robert J. Brennan Katolik Haber Ajansına verdiği demeçte, "Görüntüler karşısında dehşete düştük. Cemaat, sahnelerin ve senaryonun incelenmesini de içeren kilise mülkünde çekim yapılmasına ilişkin piskoposluk politikasına uymamıştır" dedi.