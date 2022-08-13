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  4. Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı gönler inanamadı

Kim Milyoner Olmak İster'de güldüren soru! Cevabı gönler inanamadı

13.08.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem izleyenleri hem de yarışmacıyı güldürdü. Salako, Davaro, Feyzo ve Maho şıklarıyla yarışmacıya yöneltilen bu sorunun cevabı duyanları hayrete düşürdü.

Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümü ile yine milyonları ekranları başına kilitledi.

Milyoner'in yayınlanan son bölümünde "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?" sorusunun şıkları hem yarışmacıyı hem de seyircileri güldürdü.

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SORU: "Hangisi 1991'de İngiltere milli futbol takımında beş defa forma giymiş bir futbolcunun soyadıdır?"

A: Salako

B: Davaro

C: Feyzo

D: Maho

CEVAP: SALAKO (A)

Yarışması soru karşısında çekilme hakkını kullanarak 50 bin TL ile yarışmaya veda etti.

İŞTE YARIŞMACININ YANITLADIĞI TÜM SORULAR

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Anahtar Kelimeler:
Kim Milyoner Olmak İster
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