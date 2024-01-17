Kimse yemek istemiyor ama böyle pişirildiğinde tadı harika! Sihir gibi yöntem... 'Nefret ediyordu, artık bayılıyor'

Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme çok önemli bir gereklilik. Uzmanların sık sık vurguladığı bu gerçek, lezzet konusu devreye girdiğinde bazen insanları yolundan çevirebiliyor. Ancak uzmanlar, özellikle bazı sağlıklı sebzeleri tüketmemenin altında yatan sebebin lezzetleri olduğunu, bunun da lezzetli pişirme yöntemlerini bilmemelerinden kaynaklandığını söylüyor. Brüksel lahanası da o yiyeceklerden bir tanesi. Siz de Brüksel lahanasını farklı şekilde pişirerek sürekli tüketmek isteyeceğiniz bir hale dönüştürebilir ve vücudunuza gerekli faydalarını almayı sağlayabilirsiniz. Peki, Brüksel lahanası nasıl pişirilir? İşte Brüksel lahanasının adeta sihir gibi olan o pişirme yöntemi...
NBC News'te yer alan habere göre; Kaiser Permanente'de dahiliye uzmanı ve mutfak ve yaşam tarzı ilaçları direktörü olan Dr. Linda Shiue, bağırsak sağlığını iyileştirebilen lif kaynağı ve kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olan antioksidanlar nedeniyle sebzelere öncelik vermenin önemli olduğunu söyledi.
Sebzeleri keyifli hale getirmenin pişirme yöntemlerine ve baharatlara bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.
Aşçılık eğitmeni olan Shiue, bir keresinde Brüksel lahanasından nefret eden birini, lahanaları fırında yüksek ısıda kavurup zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırarak onları sevmeye ikna ettiğini söyledi.
Shiue, "Sebzeleri sevmeyen pek çok insan, onları nasıl pişireceğini bilmeyen insanlarla büyüdükleri içindir. Sonuçta, vıcık vıcık, renksiz sebzeler ortaya çıkabilir ve kim bunu yemek ister ki?" dedi.