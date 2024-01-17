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    4. Kimse yemek istemiyor ama böyle pişirildiğinde tadı harika! Sihir gibi yöntem... 'Nefret ediyordu, artık bayılıyor'

    Kimse yemek istemiyor ama böyle pişirildiğinde tadı harika! Sihir gibi yöntem... 'Nefret ediyordu, artık bayılıyor'

    17.01.2024 11:33 | Son Güncelleme:
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    Bazı sağlıklı yiyecekler, çok da lezzetli olmayan tatları nedeniyle tüketilmek istenmeyebiliyor. Ancak sağlıklı beslenmenin vazgeçilmezi olan o sebzeleri tüketmek çok önemli. Bu nedenle uzmanlar pişirme yöntemlerine dikkat çekiyor ve farklı şekilde pişirildiklerinde tatlarının tüketmeye teşvik edecekler kadar lezzetli olduğunu vurguluyor. Bu gıdalardan bir tanesi de Brüksel lahanası! İşte Brüksel lahanasını yemeye doyamayacağınız kadar lezzetli hale getiren o sihir gibi pişirme yöntemi...

    Sağlıklı yaşam için sağlıklı beslenme çok önemli bir gereklilik. Uzmanların sık sık vurguladığı bu gerçek, lezzet konusu devreye girdiğinde bazen insanları yolundan çevirebiliyor. Ancak uzmanlar, özellikle bazı sağlıklı sebzeleri tüketmemenin altında yatan sebebin lezzetleri olduğunu, bunun da lezzetli pişirme yöntemlerini bilmemelerinden kaynaklandığını söylüyor. Brüksel lahanası da o yiyeceklerden bir tanesi. Siz de Brüksel lahanasını farklı şekilde pişirerek sürekli tüketmek isteyeceğiniz bir hale dönüştürebilir ve vücudunuza gerekli faydalarını almayı sağlayabilirsiniz. Peki, Brüksel lahanası nasıl pişirilir? İşte Brüksel lahanasının adeta sihir gibi olan o pişirme yöntemi...

    HEM SAĞLIKLI HEM DE LEZİZ BRÜKSEL LAHANASI TARİFİ

    NBC News'te yer alan habere göre; Kaiser Permanente'de dahiliye uzmanı ve mutfak ve yaşam tarzı ilaçları direktörü olan Dr. Linda Shiue, bağırsak sağlığını iyileştirebilen lif kaynağı ve kronik hastalıkları önlemeye yardımcı olan antioksidanlar nedeniyle sebzelere öncelik vermenin önemli olduğunu söyledi.

    Sebzeleri keyifli hale getirmenin pişirme yöntemlerine ve baharatlara bağlı olduğunu da sözlerine ekledi.

    BRÜKSEL LAHANASI NASIL PİŞİRİLİR?

    BRÜKSEL LAHANASI NASIL PİŞİRİLİR?

    Aşçılık eğitmeni olan Shiue, bir keresinde Brüksel lahanasından nefret eden birini, lahanaları fırında yüksek ısıda kavurup zeytinyağı, tuz ve karabiberle tatlandırarak onları sevmeye ikna ettiğini söyledi.

    Shiue, "Sebzeleri sevmeyen pek çok insan, onları nasıl pişireceğini bilmeyen insanlarla büyüdükleri içindir. Sonuçta, vıcık vıcık, renksiz sebzeler ortaya çıkabilir ve kim bunu yemek ister ki?" dedi.

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