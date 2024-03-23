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    4. Kiraladığı günlük evin duşuna sığmadı! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... "Kesinlikle bu hafta sonu yıkanamıyorsun"

    Kiraladığı günlük evin duşuna sığmadı! O anları sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... "Kesinlikle bu hafta sonu yıkanamıyorsun"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.03.2024 14:45
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    Gezgin ve TikTok kullanıcısı Kane yurt dışında Airbnb'de kalırken duş alanlarının kendisinin kullanamayacağı kadar küçük olduğunu sosyal medyadan yaptığı paylaşımıyla gösterdi. Duşun içine giren Kane kendisi için bir hayli küçük alanın görüntülerini TikTok'tan paylaşırken durumu esprili bir dille, "Kesinlikle bu hafta sonu yıkanamıyorsun" diyerek özetledi.

    Yurtdışı tatili için arkadaşlarıyla birlikte günlük bir ev kiralayan Kane isimli adam TikTok'tan evin duşuna sığmadığını gösteren bir paylaşım yapınca viral oldu.

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    Görüntülerde günlük evin duşuna giren Kane, duşakabinin içinde sığmadığı için ayakta durmayı dahi beceremediği anları paylaştı.

    Tatili süresinde kiraladığı evde banyo yapamadığını dile getirne Kane'in başı duş başlığının üzerinde kalırken arkadaşları bu duruma gülerek tepki gösterdi. O anlar sosyal medyanın ilgisini çekmeyi başardı.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu gerçekten klostrofobik bir durum. Onun içine girmezdim bile" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten kötü bir durum" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    tiktok Airbnb günlük ev
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