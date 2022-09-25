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  4. Kısmetse Olur Melis gelen sorulara yanıt verdi! "Popom ve göğüslerim..."

Kısmetse Olur Melis gelen sorulara yanıt verdi! "Popom ve göğüslerim..."

25.09.2022 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısmetse Olur yarışmasından sonra değişimiyle sık sık gündeme gelen Melis Buse Betkayan estetik sorularından sıkıldı. Kısmetse Olur Melis son olarak gelen sorulara yanıt vererek "Popom ve göğüslerim çok güzel ama Allah vergisi" dedi.

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Melis Buse Betkayan estetikli haliyle sık sık gündeme geliyor. Yarışmada kavgalarıyla tanınan Melis katıldığı bir programda estetik sorularından bıktığını söyledi.

Kısmetse Olur Melis son olarak "Estetiklerinizi sayar mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Melis Buse Betkayan konuşmasında "Sadece burnum estetik onu da televizyon da yaptırdım. Onun dışında ne bir meme ne bir popo hiçbir estetiğim yok. Popom ve göğüslerim çok güzel ama Allah vergisi. Dolgu ve botoks da yaptırıyorum" dedi.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Anahtar Kelimeler:
Melis Buse Betkayan buse ele söyledi ali erbil
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