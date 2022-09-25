Kısmetse Olur Melis gelen sorulara yanıt verdi! "Popom ve göğüslerim..."

Kısmetse Olur yarışması ile ünlenen Melis Buse Betkayan estetikli haliyle sık sık gündeme geliyor. Yarışmada kavgalarıyla tanınan Melis katıldığı bir programda estetik sorularından bıktığını söyledi.

Kısmetse Olur Melis son olarak "Estetiklerinizi sayar mısınız?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Melis Buse Betkayan konuşmasında "Sadece burnum estetik onu da televizyon da yaptırdım. Onun dışında ne bir meme ne bir popo hiçbir estetiğim yok. Popom ve göğüslerim çok güzel ama Allah vergisi. Dolgu ve botoks da yaptırıyorum" dedi.