Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Rabia Karaca geri döndü, kimse tanıyamadı! Son haliyle gündem oldu! 'Sesi bile değişmiş'

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damga vuran Rabia Karaca şimdilerde Öykü Serter'in sunduğu YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına dahil oldu.
SON HALİYLE GÜNDEM OLDU
O dönem Gökhan ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalarda kalan Rabia Karaca şimdi evin popüler damat adayı Berke'yi beğenerek geldiğini söyledi.
Rabia Karaca'nın Kısmetse Olur'a yeniden gelişi herkesi şaşırtırken onu kimse tanıyamadı.
Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönüşen Karaca'nın son hali gündem oldu.
Rabia Karaca'nın son haline sosyal medyada; 'Sesi bile değişmiş', 'Bu başkası bence', 'Bu nasıl bir değişim ya', 'Gerçekten tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.