Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Rabia Karaca geri döndü, kimse tanıyamadı! Son haliyle gündem oldu! 'Sesi bile değişmiş'

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damga vuran Rabia Karaca şimdilerde Öykü Serter 'in sunduğu YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına dahil oldu.

Rabia Karaca'nın son haline sosyal medyada; 'Sesi bile değişmiş', 'Bu başkası bence', 'Bu nasıl bir değişim ya', 'Gerçekten tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.