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  4. Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Rabia Karaca geri döndü, kimse tanıyamadı! Son haliyle gündem oldu! 'Sesi bile değişmiş'

Kısmetse Olur'un eski yarışmacısı Rabia Karaca geri döndü, kimse tanıyamadı! Son haliyle gündem oldu! 'Sesi bile değişmiş'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
26.01.2024 08:48 | Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damgasını vuran Rabia Karaca şimdilerde YouTube'da izleyicisinin karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla geri döndü. Ancak Rabia Karaca'yı kimse tanıyamadı. Karaca, son haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bir dönem Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur'un ikinci sezonuna damga vuran Rabia Karaca şimdilerde Öykü Serter'in sunduğu YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programına dahil oldu.

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SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

O dönem Gökhan ile yaşadığı fırtınalı aşkla hafızalarda kalan Rabia Karaca şimdi evin popüler damat adayı Berke'yi beğenerek geldiğini söyledi.
Rabia Karaca'nın Kısmetse Olur'a yeniden gelişi herkesi şaşırtırken onu kimse tanıyamadı.
Geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline dönüşen Karaca'nın son hali gündem oldu.
Rabia Karaca'nın son haline sosyal medyada; 'Sesi bile değişmiş', 'Bu başkası bence', 'Bu nasıl bir değişim ya', 'Gerçekten tanıyamadım' gibi yorumlar yapıldı.
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