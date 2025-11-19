Kıyamet filmi değil, Japonya'nın felaketi... 170’ten fazla binada hasar: 1 kişi hayatını kaybetti! Yangının büyüklüğü kameralara yansıdı

Japonya’nın Oita eyaletindeki bir yerleşim yerinde çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; dün akşam saatlerinde Saganoseki kasabasındaki bir evde başlayan yangın, çok geçmeden geniş bir alana yayıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 kişinin, evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Sevinç tarafından yayına alınmıştır