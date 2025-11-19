Mynet Trend

Kıyamet filmi değil, Japonya'nın felaketi... 170’ten fazla binada hasar: 1 kişi hayatını kaybetti! Yangının büyüklüğü kameralara yansıdı

Japonya’nın Oita eyaletine bağlı Saganoseki kasabasındaki bir evde başlayan ve 49 dönümlük alanı küle çeviren yangın, 1 kişinin ölümüne neden oldu, 170’ten fazla binada hasar bıraktı.

Japonya’nın Oita eyaletindeki bir yerleşim yerinde çıkan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; dün akşam saatlerinde Saganoseki kasabasındaki bir evde başlayan yangın, çok geçmeden geniş bir alana yayıldı. Kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 kişinin, evinde ölü olarak bulunduğu açıklandı.

Mynet'in Sesi

Bölgeye çok çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, rüzgarın etkisiyle gece boyunca büyüyen yangın yaklaşık 49 dönümlük alanı küle çevirdi.

Hasar gören yapı sayısının 170’ten fazla olduğu aktarılırken, 110 hanede yaşayan 170 kişi tahliye edildi.

EYALET YÖNETİMİ ASKERİ DESTEK TALEBİNDE BULUNDU

Japonya Savunma Bakanı Shinjir Koizumi, bugün sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, Oita Valiliği’nin yangın söndürme çalışmalarına destek için bölgeye Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli sevk edilmesi talebinde bulunduğunu belirterek, "SDF, helikopterlerle yangın söndürme ve bilgi toplama çalışmaları yürütecek" ifadelerini kullandı.

BAŞBAKAN TAKAİCHİ BÖLGEYE DESTEK SAĞLANACAĞINI VURGULADI

Japonya Başbakanı Sanae Takaichi de, İçişleri ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Yangın ve Afet Yönetim Ajansı’nın bölgeye personel gönderdiğini belirterek, "Yangın söndürme çalışmaları SDF helikopterlerinin de desteğiyle sürüyor" açıklamasında bulundu.

Takaichi, yerel yönetimlerle iş birliği yaparak bölgeye gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını vurguladı.

