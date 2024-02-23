Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar'ın gerçek hayattaki hali şaşırttı! Görenler gözlerine inanamadı

Her cuma Show TV'de izleyiciyi ekranlara kilitleyen Kızılcık Şerbeti yeni bölümlere devam ediyor.
Kızılcık Şerbeti dizisinin hayranları tarafından oyuncuların gerçek hayattaki halleri merak ediliyor.
Dizide birçok ismi tesettürlü görüyoruz. Bunlardan biri de ünlü oyuncu Özge Özacar! Dizinin hayranları tarafından oyuncunun gerçekteki hali merak edildi.
Güzelliği ile büyüleyen ünlü oyuncu, dışarda epey bir havalı! Oyuncunun sosyal medya pozları görenleri kendisine hayran bırakıyor.
Oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor. Hayranları tarafından paylaşımlarına güzel yorumlar geliyor.
"Çok güzelsin", "Seni seviyorum", "Oldukça başarılı bir oyuncu", "Paylaşımları yakıyor", "Çok beğeniyorum" gibi yorumlar yapılıyor.