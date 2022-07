KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili konuştu:

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın hizmetinin çok büyük olacağını söyledi.

Tatar, Silifke ilçesi Taşucu Limanı'nda, Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok ve diğer ilgililerce karşılandı.

Limanda bulunan Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı inceleyen Tatar, gemiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, daha sonra sondaj gemisinin önünde fotoğraf da çektirdi.

Ardından Yeşilovacık Şehitler Parkı'nda incelemede bulunan Tatar, buradaki vatandaşlarla görüştü.

Ersin Tatar, burada gazetecilere, parkın kendileri için çok önemli olduğunu anlattı.

KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın buradan bir kayıkla Karpaz bölgesine çıktığını dile getiren Tatar, 1974'te buradan çıkan Mehmetçiğin Kıbrıs'a giderek Mücahitlerle buluştuğunu ifade etti.

O günden bu yana Kıbrıs halkının özgür, bağımsız ve hürriyet içerisinde yaşamını sürdürdüğünü vurgulayan Tatar, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye sevgisinin ne olduğunu, Anadolu'nun, ana vatanın bize ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyoruz çünkü Anadolu, Türkiye, sizler her zaman Kıbrıs Türkü'nün yanında oldunuz. Her zaman Kıbrıs Türkü'nün o zor günlerinde bize destek ve her türlü ilgiyi, alakayı gösterdiniz. Millet olarak Kıbrıs davamızı hep birlikte yürütmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz çünkü Kıbrıs davası milli bir davadır."

Tatar, eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devlet iş birliğiyle Kıbrıs'ta bir anlaşma şeklinde siyaset anlayışına sahip olduklarını ifade etti.

Ege adalarında nelerin yapıldığını gördüklerini anlatan Tatar, "Lozan Anlaşması'na rağmen deniz yetki alanlarını usulsüzce artırabilmek, silahlandırmak ve Türkiye'ye, Anadolu'ya rahatsızlık yaratmak... Ege'de bunlar yaşanıyorken, Doğu Akdeniz'de, Kıbrıs'ta benzer planlar devam ediyor. Biz bunlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz." dedi.

Tatar, şöyle konuştu:

"Biz her zaman Türkiye'nin desteğiyle bu mücadeleyi sürdürdük. Bu bizim müşterek ve milli davamızdır. Dolayısıyla Doğu Akdeniz'de bütün bu gelişmelere bağlı olarak değişen konjonktür, hem denizdeki kara suları hem de yetki alanları bağlamında biz mücadelemizi sürdürmek ve Mavi Vatan'da hakkımızı, hukukumuzu Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti iş birliği içerisinde koruyabilmek, sürdürebilmek, aynı zamanda göklerde, hava sahasında, fır hatları bağlamında da hakimiyetimizi ve ulusal çıkarlarımızı sürdürebilmek amacındayız. Bunlara sahip çıkma adına bu çalışmaların çok değerli olduğunu düşünmekteyim."

- "Abdülhamid Han sondaj gemisinin hizmeti çok büyük olacaktır"

Tatar, programı kapsamında Taşucu Limanı'ndaki Abdülhamid Han sondaj gemisini incelediğini ve büyük gurur yaşadığını ifade etti.

Geminin Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Tatar, şunları kaydetti:

"Devasa geminin Türkiye Cumhuriyeti'nin deniz yetki alanlarındaki sondaj çalışmaları için ne kadar önemli olduğunu hep birlikte müşahade ettik. Gerçekten çok büyük gemi. Denizlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin hakkını ve hukukunu koruyacak, çeşitli sondaj çalışmalarıyla bu bölgelerde iddia edilen zenginliklerin araştırılmasına ve geliştirilmesine elbette böyle bir geminin hizmeti çok büyük olacaktır. Doğu Akdeniz'de, belki Kıbrıs çevrelerinde de sondaj çalışmaları şimdiden hayırlı olsun."

Tatar, Pençe-Yıldırım Harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan'a da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.