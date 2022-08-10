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Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

10.08.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Tavşanlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, Tavşanlı bölgesinde orman yangını çıktığını belirterek, devletin tüm kurumlarının gereken önlemleri aldığını, ekiplerin yangına müdahale ettiğini söyledi.

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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Anahtar Kelimeler:
yangın Kocaeli Gebze

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