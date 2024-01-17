Kocasının 7 saat ve binlerce dolar harcadığı genelevin önüne gelerek protesto yaptı! "Bunu kocanızla görüşün, bizim sorunumuz değil"

Avustralya'nın Queensland şehrinin Gold Coast bölgesindeki bir genelevde yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan bir adam iki seks işçisiyle birlikte olduğu ve fetişler ve fanteziler de dahil olmak üzere hizmet iyileştirmeleri için para ödediği bir geneleve gitti. Ancak adamın karısı, kocasıyla birlikte genelevine geldi ve kocasının sarhoş olduğunu ve uyuşturucu kullandığını aynı zamanda olayı hatırlamadığını iddia ederek dolandırıldığını söyledi.
Molendinar'daki genelevin müdürü Suzanne Pfeifer adamın karısının durumu bilmesini istemediği için ilk saatlik ücreti nakit olarak verdiğini ve kalan 6 saatin ücreetini ise kredi kartıyla ödediğini ifade etti. Yedi saat sonra seks işçileri devam edemeyecek kadar yorgun olduklarını söyledikleri için adam genelevi terk etmek zorunda kaldı.
Kadının kendilerine inanmadığını dile getiren Pfeifer, "Ona kamu mülkünde barışçıl bir şekilde protestoda bulunabileceğini söyledik, ancak güvenlikle ilgili herhangi bir endişemiz olursa polisi aramak zorunda kalacağımızı söyledik. Benim endişem, içeri giren erkek müşterilerin bunu takdir etmeyeceği ve sözlü tartışmaların hızla tırmanabileceği yönünde. Kocasının 'dolandırıldığına' inanıyorsa polisi aramasını tavsiye ettik çünkü bizi dinlemiyor" dedi.
Kendilerinin yasal bir işletme olduğunu belirten Pfeifer, "Bu bizim sorunumuz değil. Biz yasal bir işletmeyiz ve bu, meşru bir ücret karşılığında meşru bir hizmetti. Ne yaptığını biliyordu ve karısına yakalandı. Eğer kadın 4 bin dolar için kocasına kızgınsa bunu onunla görüşsün bizimle değil. Onun eylemlerini biz kontrol etmiyoruz" ifadelerini kullandı.