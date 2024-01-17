Kocasının 7 saat ve binlerce dolar harcadığı genelevin önüne gelerek protesto yaptı! "Bunu kocanızla görüşün, bizim sorunumuz değil"

Kendilerinin yasal bir işletme olduğunu belirten Pfeifer, "Bu bizim sorunumuz değil. Biz yasal bir işletmeyiz ve bu, meşru bir ücret karşılığında meşru bir hizmetti. Ne yaptığını biliyordu ve karısına yakalandı. Eğer kadın 4 bin dolar için kocasına kızgınsa bunu onunla görüşsün bizimle değil. Onun eylemlerini biz kontrol etmiyoruz" ifadelerini kullandı.