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Kocasının kendisini aldattığı kadınları tek tek buldu! “Metreslerimi puanlandırdım”

03.01.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’tan ‘Hillary.zinks” kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kocasının bütün sevgililerini tek tek bulduğunu söyledi. Kocasının kendisini aldattığı kadınların hepsini incelediğini dile getiren kadın “Metreslerimi puanlandırdım” notuyla yaptığı paylaşımla viral olmayı başardı.

TikTok’ta yaklaşık 526 bin takipçisi bulunan kullancı Hillary Zinks, 21.4 milyon izlenen paylaşımında kocasının kendisini aldattığı kadınları derecelendirmesiyle dikkatleri çekti. Her kadına 10 üzerinden puan verdiği bir paylaşım yapan Zinks, gönderisinde esprili bir dille, “Kocamın beni aldattığı kadınları değerlendirelim” ifadelerini kullandı.

“BUNU BEN DE YAPABİLİRİM”

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Zinks ilk olarak kimliğini belirleyemediği ancak evindeki tezgahın üzerinde bir çift küpesini bırakan kadını değerlendirerek, “Bu kocamın beni aldattığının ilk fiziksel kanıtıydı. Sanırım kadın muhtemelen evde yaşayan bir kadına ait işaretler gördü ve bu yüzden beni uyarmak için bir işaret bırakmak istedi. İlk kadına işareti nedeniyle 10 üzerinden 9 puan veriyorum. Bunu bıraktığı için minnettarım. Eğer bir gün ben de bir başka kişinin ikinci kadını olursam bunu ben de yapabilirim” dedi.

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Zinks ikinci kadını ise tam bir mücevher olarak tanımlayarak, “Bulup konuştuğum ilk kadındı. Ona ulaştığımda bana her şeyi anlatma konusunda çok istekliydi. Gittikleri her mekanın adını verdi hem de tarihleriyle. Hatta kaldıkları otelin faturasını bile benimle paylaştı. Ona puanım 10 üzerinden 25” diye konuştu.

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Zinks üçüncü kadını ise kendi liginin dışında olarak tanımladıktan sonra sadece fiziksel görüntüsünün güzelliği nedeniyle 10 üzerinden 20 puanla derecelendirdiğini söyleidi. Üçüncü kadının kocasının evli olduğunu öğrendikten sonra onu otel odasında terk ettiğinin altını çizen Zinks bu kadını da tebrik etmeyi ihmal etmedi.

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Zinks için dördüncü kadın 10 üzerinden eksi 12 puanla yarışmaya başladı. Çünkü kadının kocasının evli olduğunu söylemesine rağmen onunla ilişkiye devam ettiğini dile getiren Zinks, “Benden özür dilediğinde kendi içimde puanında bir güncelleme yaptım” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tiktok ihanet

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