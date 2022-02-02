Koltukaltı kıllarını yılda sadece iki kez alıyor! Ünlü modelden itiraf:Fetişi olanlardan uygunsuz mesajlar alıyorum

19 yaşından itibaren bedenindeki doğallığı benimsediğini ve toplumsala estetik algılarına kafa tuttuğunu ifade eden bir model, vücudundaki fazla tüyleri almasını bırakama nedenini açıkladı. Kadınların artık doğallıktan yana adımlar attığını dile getiren Serenity, 55’ten fazla dergide ilham olmak için fotoğraf çekimlerine katıldığını belirtti. Hayatında kendisini en güzel hissettiği dönemi yaşadığını söyleyen Serenity, tekrardan kalıcı olarak istenmeyen tüylerinden kurtulmak gibi bir fikrini olmadığını itiraf etti.

“NORMALLE SAVAŞMAYI SEVİYORUM”

Başlangıçta istenmeyen tüylerden oluşan görüntünün yadırgandığını ifade eden Serenity, zaman için bu görüşü benimseyen kadınların artmasıyla beraber ‘normal’ olarak kabul edilen algıyı yıkmaya başladıklarını söyledi.

Serenity, “Başlangıçta biraz çekinsem de diğer modelleri gördüğümde bunu yapabileceğime karar verdim. Sadece sçok güzel ve kendilerinden emin göründüklerini düşündüm ve bu durum beni etkiledi” dedi.

Toplumsal olarak takdir edenlerin yanında eleştirenlerin olduğunu ifade eden Serenity, “Bazı insanlar iğrenç olduğumu düşünüyor. Bu umrumda değil. Vücut kıllarımla kendimi özgür ve güvende hissediyorum. Vücudumun doğal olarak yapması gereken şeyi yapmasına izin vermeyi seviyorum. Yılda sadece iki kez alarak onun doğal sirkülasyonunu yaşamasına izin veriyorum” diye konuştu.

Serenity, fiziksel görüntüsü sayesinde pek çok insanın dikkatini çekerek bu durumu gelir haline getirmeyi başardığını söyledi. Özellikle sosyal medyada kendisinden çok fazla fotoğraf talep ettiklerini ifade eden Serenity, görsellerini satıyor.