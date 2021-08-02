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Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

02.08.2021 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas: - "Çalışmamızın ana hedefi Hamamtepe bölgesinde milattan önce 6. yüzyıla kadar indiğimiz bazı alanları genişletmek"

Tokat'taki Komana Antik Kenti'nde 2021 yılı kazı çalışmaları başladı.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas, AA muhabirine, bu sene de Hamamtepe bölgesinde kazı çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Çalışmaların eylül ayına kadar süreceğini belirten Erciyas, "Bu sene 40 günlük bir kazı çalışmamız olacak. Şu anda 22 kişi ile çalışmalara devam ediyoruz. Uzmanlarımızın katılımı ile 30 kişi olacağız." dedi.

Komana Pontika Antik Kenti'nin geç demir çağı ve Helenistik dönemine ışık tutmak istediklerini vurgulayan Erciyas, "Yani Nitridat Krallığı dönemine ışık tutmak istiyoruz. Çalışmamızın ana hedefi Hamamtepe bölgesinde milattan önce 6. yüzyıla kadar indiğimiz bazı alanları genişletmek. Bu amaçla geniş bir bölgede çalışmamızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

- Komana Pontika Antik Kenti

Kaynaklara göre, Mitridat Krallığı'nın yönetiminde önemli bir kültür merkezi olan ve Roma İmparatorluğu döneminde de özerkliğini koruyan Komana Pontika, Anadolu tanrısı Ma'ya adanmış kutsal bir alandı. Aynı zamanda ticaret merkezi olan bölge, o dönemde kutsal alanda düzenlenen festivaller, zengin pazar yeri ve kenti çevreleyen verimli arazisiyle Anadolu'nun tüm bölgelerinden ziyaretçi çekiyordu.

ODTÜ ve TÜBİTAK tarafından da desteklenen Komana Pontika Arkeolojik Araştırma Projesi, Orta Karadeniz Bölgesi'nin klasik çağ kenti Komana Pontika'nın konumunu belirlemek ve kent dokusunu anlamak amacıyla 2004 yılında uygulamaya konulmuştu. Gümenek Hamamtepe bölgesindeki yüzey araştırmalarının ardından antik kentin gün yüzüne çıkartılması için kazı çalışmaları başlatılmıştı.

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

- Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Burcu Erciyas: - "Çalışmamızın ana hedefi Hamamtepe bölgesinde milattan önce 6. yüzyıla kadar indiğimiz bazı alanları genişletmek"

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı

Komana Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları başladı
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