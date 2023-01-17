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  4. Konyaspor'un sözleşmesini feshettiği İlhan Palut sonunda patladı! "Şok olduk" dedi ve Emre Belözoğlu sözleri...

Konyaspor'un sözleşmesini feshettiği İlhan Palut sonunda patladı! "Şok olduk" dedi ve Emre Belözoğlu sözleri...

17.01.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelen Konyaspor, son dakikalarda kalesinde gördüğü gol sonucu mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı. Konya ekibinde alınan mağlubiyetler sonrası İlhan Palut ile yolların ayrıldığı duyurulurken, bu karar herkesi şaşkına çevirmişti. Beklenmedik bu ayrılık sonrası ilk kez konuşan İlhan Palut çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'de ilk devrenin sona ererken, ligin 19. haftasında Beşiktaş karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyet sonrası Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut ile yollar resmen ayrıldı.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada İlhan Palut'a teşekkür edilirken "Kulübümüze 2 sene boyunca başarıyla hizmet eden Teknik Direktörümüz İlhan Palut ile yollarımızı ayırdık. İlhan Palut ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Yaşanan bu beklenmedik ayrılık sonrası ilk kez konuşan İlhan Palut, ayrılık kararı sonrası şok olduğunu belirtirken, Emre Belözoğlu hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle kendisiyle yolların ayrıldığı iddialarına yönelik de açıklamalarda bulundu.

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İŞTE O SÖZLER...

"HEPİMİZ ŞOK OLDUK!'

"HEPİMİZ ŞOK OLDUK!'

İlhan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, "Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Çünkü fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım" diye konuştu.

EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ... 

EMRE BELÖZOĞLU SÖZLERİ... 

Palut, sosyal medyada teknik direktör Emre Belözoğlu ile ilgili yaptığı açıklama sonrası görevine son verildiği yönündeki yorumlarla ilgili de şunları söyledi:

"İlhan Palut, Emre Belözoğlu’na bir şey söyledi, görevden ayrıldı'. Bu nasıl bir mantık. Sosyal medyada olmayacak şey yok. Hiç onunla alakası yok. Emre Belözoğlu’na söylediğim sözden dolayı olsa, bugün takıma yeni teknik direktör gelmez. Emre Belözoğlu için pazar akşamı konuştum. Gelen teknik direktörün bileti ise daha önceden hazır."

STANOJEVIC İLE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME 

STANOJEVIC İLE 1.5 YILLIK SÖZLEŞME 

DHA'nın haberine göre; yeşil-beyazlı yönetim son olarak Sırp ekibi Partizan'ı çalıştıran Aleksandar Stanojevic'le anlaştı. 49 yaşındaki Stanojevic, Partizan'la 3 kupa kazanmış ve son döneminde çıktığı 97 maçta 2.42 puan ortalaması tutturarak başarılı bir grafik çizdi. Stanojevic, yarın şehre gelecek ve Konyaspor'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

İLHAN PALUT NE DEMİŞTİ? 

İLHAN PALUT NE DEMİŞTİ? 

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, FIFA Dünya Kupası arasında Tivibu Spor'a yaptığı açıklada Pro Lisans sistemini eleştirmişti. Palut'un yaptığı değerlendirmelerde Emre Belzöğlu'nun adını geçirmesi dikkat çekmişti. İşte Palut'un açıklamaları...

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