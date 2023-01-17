Konyaspor'un sözleşmesini feshettiği İlhan Palut sonunda patladı! "Şok olduk" dedi ve Emre Belözoğlu sözleri...

"HEPİMİZ ŞOK OLDUK!'

İlhan Palut, kendisine dün öğle saatlerinde durumun bildirildiğini belirterek, "Bir kan değişikliğinin iyi olacağını düşünüyoruz' deyip teşekkür ettiler bana. Sadece bu, başka da bir şey olmadı. Açıkçası hiç beklemiyordum. Daha iyi sonuçlar bekliyorduk, ama olayın buraya geleceğini hiç beklemiyorduk. Öncesinde böyle bir şey yoktu. Hepimiz şok olduk. Ama Konyaspor için hayırlısı olsun. Bununla ilgili ayrıca bir açıklama yapacağım. Çünkü fesih belgesini aldıktan sonra bir açıklama yapacağım" diye konuştu.