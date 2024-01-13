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    4. Korkunç iş kazası! İnşaat işçisinin gözünden giren çivi beynine saplandı... Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı

    Korkunç iş kazası! İnşaat işçisinin gözünden giren çivi beynine saplandı... Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı

    13.01.2024 14:27 | Son Güncelleme:
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    Malezya'da bir şantiyeden gerçekleşen iş kazası doktorları bile şaşırtmayı başardı. İsmi açıklanmayan inşaat işçisinin çivi çakma makinesinin arızalanmasıyla 3 cm'lik çivi gözünden içeri girerek beynine saplandı. Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başaran inşaat işçisi görme yetisinin korunmasıyla doktorları şaşırttı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Koruyucu gözlük takmadan hava basınçlı çivi tabancası kullanan ismi açıklanmayan 30 yaşındaki inşaat işçisi, ekipmanın sıkışması sonucunda korkunç bir şekilde yaralandı. Çivi çakma makinesi incelemek için yüzünü yakınlaştıran işçi sol gözüne 3 cm'lik çivinin saplanmasıyla hastaneye kaldırıldı.

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    Sol gözünde kanama, belirgin bir baş ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle hastaneye gelen işçi acilen ameliyata alındı. Doktorlar hastaya hemen tetanoz iğnesi, damla yoluyla antibiyotik ve nöbet önleyici ilaç verdiler.

    Röntgen görüntüleri, 3,2 cm büyüklüğündeki çivinin, hareket ve konuşma için hayati önem taşıyan beyninin ön lobunun derinliklerine saplandığını gösterdi.

    Cureus tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, sol gözünün yan kantusunda (iki göz kapağının birleştiği yerde) yaralar ve sol yörünge tavanında ve tabanında kırıklar da vardı. Çalışma, çivinin bir şekilde hayati arterleri ve sinirleri ıskaladığını ve uzun vadeli herhangi bir hasardan kurtulduğunu söyledi. Hasta mucizevi bir şekilde hayatta kalırken görme yeteneğini de kaybetmedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    iş kazası Malezya çivi
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