Korkunç iş kazası! İnşaat işçisinin gözünden giren çivi beynine saplandı... Mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı

Cureus tıp dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, sol gözünün yan kantusunda (iki göz kapağının birleştiği yerde) yaralar ve sol yörünge tavanında ve tabanında kırıklar da vardı. Çalışma, çivinin bir şekilde hayati arterleri ve sinirleri ıskaladığını ve uzun vadeli herhangi bir hasardan kurtulduğunu söyledi. Hasta mucizevi bir şekilde hayatta kalırken görme yeteneğini de kaybetmedi.