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Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi... “Hem geçmişi hem de geleceği görüyorum”

14.12.2022 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de yaşayan 37 yaşındaki ünlü astrolog Nicolos Aujula, Suriye’de yaşanan olaylar, Notre Dame Katedrali’ndeki yangın ve koronavirüs dahil olmak üzere dünyayı etkileyen pek çok olayı bilmişti. Geçmiş yaşamlarındaki öğretileri sayesinde geleceği görebildiğini ifade eden Aujula 2023 yılına dair ilginç kehanetlerde bulundu. Hem uykusunda hem de uyanıkken geleceğe dair önseziler gördüğünü belirten Aujula 2023 yılı için olumlu bir tablo çizmedi.

Koronavirüsün bir pandemiye dönüşmesinden önce tüm insanlığı bir salgın konusunda uyaran Aujula, koronavirüsün etkilerinin ise 2022 yılına kadar devam edeceğini belirtmişti. Küresel salgını önceden tahmin etmesiyle ünlenen Aujula, 2023 yılına dair pek çok kehanetiyle yeniden gündem oldu.

17 YAŞINDAYKEN HEM GEÇMİŞİ HEM DE GELECEĞİ GÖRDÜ

Aujula psişik yeteneklerini ilk kez çocukken farkına varmaya başladığını söyledi ve 17 yaşındayken ilk kez geçmiş hayatına dair bazı kareler keşfetti.
Geçmiş hayatındaki pek çok kareyi gören Aujula, “Mısır Kraliçesi, aslan ve bir öğretmendim. Bir dönemde Fransız Devrimi’nde yaşadım. Bence dönüm noktası okulu bırakıp regresyon terapisinde hipnoterapist olarak eğitim almam oldu. Hem geçmişi hem de geleceği görüyorum.” dedi.
Düzenli bir şekilde vizyonlar gördüğünü ifade eden Aujula, bazılarının rüyalar aracılığıyla geldiğini ve bazılarının ise kendiliğinden karşısına çıktığını söyledi.
Yeteneğinin son zamanlarda dünyayı ilgilendiren olayları tahmin etmesine yardımcı olduğunu anlatan Aujula, “Benim için bir yandan geleceği görebildiğimizi bilmenin verdiği bir rahatlık var. Ama öte yandan bunu değiştiremeyiz çünkü insanlara ne kadar anlatırsanız anlatın davranışları değişmiyor” diye konuştu.

KEHANETLERİ KORKUTTU

KEHANETLERİ KORKUTTU
2023 yılında yeni bir salgının haberini veren Aujula, kürsel ölçekte elektrik kesintileri ve doğal afetlere dikkat çekti. Ülkeleri ekonomik açıdan zor günlerin beklediğini söyleyen Aujula, “Ekonomik düşüş uzun vadeli olacak ve en az 6-7 yıl kadar sürecek. 2023 yılında doğanın sözünün geçtiği bir yıl olacak. Doğa bir şekilde üstünlüğünü kuracak ve insanlığa zaferini kabul ettirecek. Doğayala insanlığın iş birliği içinde olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya kehanet

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