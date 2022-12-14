Koronavirüsü bilmişti! 2023 yılı kehanetleri herkesi şaşkına çevirdi... “Hem geçmişi hem de geleceği görüyorum”

Koronavirüsün bir pandemiye dönüşmesinden önce tüm insanlığı bir salgın konusunda uyaran Aujula, koronavirüsün etkilerinin ise 2022 yılına kadar devam edeceğini belirtmişti. Küresel salgını önceden tahmin etmesiyle ünlenen Aujula, 2023 yılına dair pek çok kehanetiyle yeniden gündem oldu.

17 YAŞINDAYKEN HEM GEÇMİŞİ HEM DE GELECEĞİ GÖRDÜ

Aujula psişik yeteneklerini ilk kez çocukken farkına varmaya başladığını söyledi ve 17 yaşındayken ilk kez geçmiş hayatına dair bazı kareler keşfetti.

Geçmiş hayatındaki pek çok kareyi gören Aujula, “Mısır Kraliçesi, aslan ve bir öğretmendim. Bir dönemde Fransız Devrimi’nde yaşadım. Bence dönüm noktası okulu bırakıp regresyon terapisinde hipnoterapist olarak eğitim almam oldu. Hem geçmişi hem de geleceği görüyorum.” dedi.

Düzenli bir şekilde vizyonlar gördüğünü ifade eden Aujula, bazılarının rüyalar aracılığıyla geldiğini ve bazılarının ise kendiliğinden karşısına çıktığını söyledi.

Yeteneğinin son zamanlarda dünyayı ilgilendiren olayları tahmin etmesine yardımcı olduğunu anlatan Aujula, “Benim için bir yandan geleceği görebildiğimizi bilmenin verdiği bir rahatlık var. Ama öte yandan bunu değiştiremeyiz çünkü insanlara ne kadar anlatırsanız anlatın davranışları değişmiyor” diye konuştu.