Kourtney Kardashian'a hamile kalma tavsiyeleri: Travis Barker spermini içme, vajina buharı ve dahası...

Hulu'da yayımlanan The Kardashians'ın son bölümünde yeni evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti ön plandaydı. 3 çocuğu olan Kourtney Kardashian Travis Barker ile yeniden çocuk yapmak istiyor. Kourtney Kardashian bunun için çok çabaladığını açıklayarak kendisine yapılan tavsiyeleri programda anlattı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, The Kardashians'ın son bölümünde doğurganlık yolculuklarına yardımcı olacak her şeyi denemeye istekli görünüyorlardı. 43 yaşındaki yıldız riskli bir vajinal buhar seansı da dahil olmak üzere çeşitli tedavileri denediğini söylerken kendisine gelen ilginç tavsiyeleri de anlattı.