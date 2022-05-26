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Kourtney Kardashian'a hamile kalma tavsiyeleri: Travis Barker spermini içme, vajina buharı ve dahası...

26.05.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kourtney Kardashian ve Travis Barker evlilikleriyle gündemde. Eski ilişkilerinden 3 tane çocuğu olan Kourtney Kardashian yeniden hamile kalmak istiyor. Kardashianlar'ın hayatının anlatıldığı Hulu'da yer alan programın son bölümünde ünlü çiftin bu konudaki çabaları gündeme geldi. Kourtney Kardashian kendisine Travis Barker'ın spermini içmesinin bile tavsiye edildiğini açıkladı.

Hulu'da yayımlanan The Kardashians'ın son bölümünde yeni evlenen Kourtney Kardashian ve Travis Barker çifti ön plandaydı. 3 çocuğu olan Kourtney Kardashian Travis Barker ile yeniden çocuk yapmak istiyor. Kourtney Kardashian bunun için çok çabaladığını açıklayarak kendisine yapılan tavsiyeleri programda anlattı.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker, The Kardashians'ın son bölümünde doğurganlık yolculuklarına yardımcı olacak her şeyi denemeye istekli görünüyorlardı. 43 yaşındaki yıldız riskli bir vajinal buhar seansı da dahil olmak üzere çeşitli tedavileri denediğini söylerken kendisine gelen ilginç tavsiyeleri de anlattı.

CİNSEL İLİŞKİYE ARA VERDİLER

Son yumurta kurtarma girişimi de başarısız olunca dokuları toksinlerden arındıran 3000 yıllık bir pratik olduğu bilinen Panchakarma pratiğini denemeye karar verdiler. Ama bu garip pratiğin bilimsel bir geçerliliği yoktu hatta birçoğu bunun tehlikeli olabileceğine bile inanıyordu. Kourtney 10 yıl önce de arınmayı deneyimlemişti ve denemedikleri başka bir seçenek kalmadığından Travis de buna açıktı.
Kourtney, herhangi bir faydası olduğuna dair tıbbi bir kanıt olmamasına rağmen, şifalı otlarla dolu buharlı su üzerinde çıplak oturacağı vajinal buharı denemeye karar verdi. İkili bunun için bir merkezde buhar denemesi yaptı.
Bu süreçte cinsel ilişkiye giremeyeceklerini duyan çift zor anlar yaşadı. Barker bir hafta boyunca eşiyle seks yapmadığı için gergin görünse de tavsiyelere uymakta kararlı olduğunu söyledi. Barker "Seni seviyorum, senin için her şeyi yaparım" dedi.
Kourtney ise programda bir 'doktorun' ona Travis'in 'A sınıfı' spermi olduğunu söylediği son randevularını anlattı. Yine de tıbbi tavsiyesi şüpheli görünüyordu, çünkü onu Travis'in spermini "haftada dört kez" içmeye teşvik etmişti.
Bu tavsiyeye uymayan çift bir süre cinsel ilişkiye ara verdikleri için gergindi. Çift farklı yolları deneyip denemeyeceklerini doktorlarına annelerinin yanında zorunca anne Jenner kendini tutamayıp güldü.
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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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