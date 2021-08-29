Kourtney Kardashian sınırları zorladı! Plajda sevgilisinin üstüne yattı

Son yılların en gözde çiftlerinden olan müzisyen Travis Barker ile televizyon yıldızı Kourtney Kardashian’ın aşkı dolu dizgin devam ediyor. Meksika'da Cabo San Lucas tatilinin ardından İtalya'yı tercih eden çift, her zamanki gibi sınırları zorladı.

KİMSEYİ UMURSAMADI

Tanga Gucci bikinisiyle neredeyse çıplak gibi görünen Kourtney Kardashian ve sevgilisi Travis Barker plajda herkesin dikkatini çekti.

Daha önce çocuklarında bulunduğu tatillerin aksine yalnız başlarına tatile çıkan ikilinin her hali gündem oluyor. Kourtney Kardashian hayal gücüne çok az yer bırakan bikinisinin yanında hareketleriyle de herkesin dikkatini çekti.

Herkesin içinde şezlongta sevgilisinin üstüne yatan Kourtney Kardashian kimseyi umursamadı.