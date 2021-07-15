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  4. Kourtney Kardashian sütyensiz trasparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

Kourtney Kardashian sütyensiz trasparanıyla poz verdi! Hayranları çıldırdı

15.07.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Travis Barker ile aşk yaşayan Kourtney Kardashian cüretkar pozlarıyla dikkat çekiyor. Kourtney Kardashian son olarak sütyensiz transparanıyla sosyal medyayı salladı.

Ailesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği 'Keeping Up With The Kardashians' adlı reality şov sayesinde adını duyuran Kourtney Kardashian, bir süredir müzisyen Travis Baker ile aşk yaşıyor.

Kourtney Kardashian hem sevgilisiyle yaptıklarıyla hem de sosyal medyadaki cüretkar pozlarıyla her daim gündeme geliyor.

HAYRANLARI HİÇ BEĞENMEDİ

Kardeşi Kim Kardashian'ı bile geride bırakan Kourtney Kardashian sosyal medyada paylaştığı yeni pozuyla olay oldu.
Siyah deri eteğinin üstüne yeşil transparan bir üst giyen Kourtney Kardashian sütyensiz göğüslerini ise yeşil kalp emojisiyle sansürledi.
Hayranları bu görüntü karşısında şoke oldu. Her daim şıklığıyla bilinen Kourtney Kardashian'ın son dönemlerde salaş ve bakımsız hali gözlerden kaçmadı.
Kourtney Kardashian'ın hayranları bu durumun Travis Baker'ın tarzından kaynaklandığını düşünüyor. Ünlü ismin çoğu hayranı "'Son zamanlarda tarzını beğenmiyorum. Patenci bir piliç gibi giyinemeyecek kadar güzelsin" yorumlarında bulundu.
Bazı takipçiler ise "Yeni erkek arkadaşı yüzünden neden tüm tarzını değiştirdiğini anlamıyorum" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
Kourtney Kardashian
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